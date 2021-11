Chiapas Vive Secuestrado por los Migrantes: UNTRAC

* No Respetan las Leyes Mexicanas.

Tapachula, Chiapas; 28 de Noviembre del 2021.- Este domingo se cumplió un semana en la que migrantes de diversas nacionalidades han protagonizado en Tapachula, y en municipios cercanos, una serie de manifestaciones para presionar a las autoridades federales y les cumplan sus demandas, entre ellas la disposición de camiones para que los lleven a 10 entidades de la República Mexicana, visas, empleo, educación, servicio médico, entre otros.

Durante los últimos días, los indocumentados han bloqueado calles y carreteras; agredido a civiles; retenido a funcionarios y violado otras leyes mexicanas, incluyendo que ingresaron de manera ilegal al país y no pueden acreditar su legal estancia.

Ante ello, la delegación estatal de la Unión Nacional Transportista Campesina, Untrac, reprobó todas esas violaciones flagrantes a lo que establecen las normas y recordó a las autoridades que la Constitución marca que en México nadie está por encima de la ley.

El delegado estatal, Fernando Unda Castañeda, dijo en rueda de prensa que existen malas y negativas de parte de los migrantes que hay que darlas a conocer públicamente, “como el hecho de que hemos estado prácticamente secuestrados por extranjeros, inmigrantes, personas de color. Si están aquí en México, lo primero que hay que respetar son sus leyes, pero sus posturas son un gran abuso, que trae consecuencias emocionales, psicológicas y económicas”,

Acompañado de directivos de esa organización civil, dijo que los bloqueos que hicieron en la carretera que conduce a Puerto Chiapas, no solo frenó la distribución de combustible sino también a pacientes que buscaban desesperadamente ir al Centro Regional de Alta Especialidad “Ciudad Salud” y al Hospital Regional, dos de los más grandes de Chiapas.

También afectó la salida de turistas y población que ya no pudo llegar al aeropuerto, ni los que pretendían acudir a sus fuentes laborales y productores de diversos cultivos que tuvieron que frenar también sus actividades, al igual que el sector del transporte público, comerciantes y cientos de familias que buscaban realizar sus actividades cotidianas.

“Lo peor de todo es que no se detuvo a nadie, aún cuando hicieron destrozos en vehículos de particulares que intentaban pasar esos caminos bloqueados. Ahí los migrantes pisotearon los derechos humanos y garantías individuales de los mexicanos”, apuntó.

Esa situación sumisa de las autoridades, indicó, está siendo el ejemplo para que ahora cualquier indocumentado ingrese a México y exija todos los servicios que en sus países no les pudieron dar, aunque también para que organizaciones sociales mexicanas también realicen bloqueos exigiendo lo que sea, y que le cumplan de inmediato como a los extranjeros.

“Por eso pedimos que la ley sea pareja y que el Gobierno empiece primero a poner orden. Que se detenga a quienes violan la ley y se le apliquen sanciones, como a todos. Que haya justicia y no impunidad” puntualizó. EL ORBE / JC