Tapachula Vive Ambiente de Violencia por el Tema Migratorio: Derechos Humanos

* Hacinados en el Estadio Olímpico.

Tapachula, Chiapas; 01 de diciembre del 2021.- El Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova y Ordóñez advirtió que el tema migrante en Chiapas ha generado un ambiente de violencia que en cualquier momento podría desencadenar enfrentamientos.

José Gómez, del Área de Monitoreo de ese organismo, dijo en entrevista para el rotativo EL ORBE que no hay claridad en el proceso que está llevando a cabo el gobierno federal mexicano para el traslado de migrantes desde Chiapas, supuestamente hacia otras entidades del país, desconociendo en realidad cuál es su destino.

Además, que es muy preocupante que la gran mayoría de esas personas abandonaron sus hogares, dejaron sus casas y trabajos, porque se les había informado que iban a ser trasladados. “entonces, al no realizarse, se quedaron sin dónde alojarse y dónde vivir, lo cual los coloca en una situación de vulnerabilidad muy grave”.

Incluso advirtió que “esta es la situación a la que los ha orillado la autoridad, en tratar de buscar las formas de ser escuchados, porque al no darles claridad genera estos enfrentamientos. Sin embargo, vemos otra vez la ausencia del estado, para de alguna manera clarificar cómo se van a realizar estos procesos y tratar de resolver este conflicto para que no siga pasando”..

Aceptó que, de continuar ese tipo de situaciones, podría generar más violencia y enfrentamientos, “tememos que podría ser esto, que la Guardia Nacional (GN) o el Instituto Nacional de Migración (INM), llegue a tratar de retirarlos, lo que generaría un ambiente de violencia muy fuerte y pone en riesgo a las personas que se están manifestando”.

Ante ese panorama, informó que están solicitando al gobierno que brinde una respuesta, y si se van hacer esos traslados, se hagan de una manera clara y eficaz, para que los migrantes puedan moverse de Tapachula.

Toda esa situación, reconoció que deja en evidencia a las autoridades ante la falta de organización y planeación para atender este fenómeno migratorio, la cual se ha desbordado últimamente

“Además de esas manifestaciones algo bastante grave es que estén viviendo en situación de calle, a un costado del Estadio Olímpico de Tapachula. Son miles las que salieron de sus casas para acercarse y buscar esos traslados que les había ofrecido el INM”, acotó. EL ORBE / JC