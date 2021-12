Denuncian Haitianos que INM los Abandonó en el Estadio Olímpico

* No les han Enviado los Autobuses que les Prometieron.

Tapachula, Chiapas; 02 de Diciembre del 2021.- Migrantes de infinidad de nacionalidades que se encuentran en el Estadio Olímpico, al sur de esta Ciudad, y los que están en sus alrededores, denunciaron que el Instituto Nacional de Migración (INM), los ha dejado abandonados y sin atenderlos.

Ronald es un migrante haitiano que se encuentra acampando en esas instalaciones deportivas habilitadas como albergue para indocumentados, así como miles más de extranjeros que han llevado hasta ahí sus pocas pertenencias en espera de dejar Tapachula.

“Nosotros esperábamos las citas o las listas de Migración, en medio del fuerte sol y basura, pero el INM no quiere trabajar por nosotros, lo único que le pedimos es que nos atiendan y nos ayuden con los traslados”, dijo en entrevista para EL ORBE.

De acuerdo a su versión, muchos llegan desde las 5 de la mañana para hacer una larga fila con la esperanza de ser atendidos por el Gobierno Federal, pero que este jueves sólo llegaron dos autobuses de pasajeros, cerraron y se fueron con menos de cien extranjeros.

La administración federal se ha comprometido a darles autobuses para trasladarlos a 10 Estados del país en donde puedan llevar a cabo sus procesos migratorios.

“Nosotros no queremos marchas, bloqueos, ni violencia, menos caminar en caravana. Lo único que buscamos es que nos atiendan para que podamos ir saliendo de Tapachula”, abundó.

Además, pidieron al Gobierno que instruya al INM que disponga de un lugar donde puedan enlistarlos para que puedan ser trasladados, pero en orden.

Consideró que, si las autoridades no van a coordinar la fila todos los días, va ser lo mismo, porque sus connacionales no respetan. Por eso pidió que se envíen elementos de la Guardia Nacional (GN) para poner orden y se pueda realizar el traslado de manera organizada. EL ORBE /