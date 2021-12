Colonos Piden Desinfectar Áreas Donde Estuvieron Indocumentados

* Dejaron un Cochinero.

Tapachula, Chiapas; 22 de diciembre del 2021.- Habitantes del fraccionamiento “Los Palacios”, ubicado el libramiento de la localidad, justo donde estuvieron miles de migrantes haitianos durante un mes para ser reubicado a otras regiones del país, exigieron este día que las autoridades dispongan de un operativo de limpieza y se fumigue las calles que quedaron contaminadas por desechos, heces fecales y toneladas de basura que dejaron los indocumentados…

Los habitantes tomaron la iniciativa de recolectar los residuos y limpiar el mugrero que quedó en sus banquetas, calles y en los alrededores de las viviendas, donde aseguran se ha desatado una gran contaminación, pero que no hay autoridad con quién quejarse.

La petición principal de los ciudadanos es que la Secretaría de Salud envíe una brigada a desinfectar todo ese sector de la ciudad de varios kilómetros a la redonda.

Heriberto Gordillo Chong, vecino de esa colonia, dijo al rotativo EL ORBE que están solicitando la intervención del sector salud “porque queremos el apoyo para que se desinfecte el lugar, ya que la mayoría de los migrantes estuvieron hacinados y sin cubrebocas”.

Subrayó que muchos de esos extranjeros estuvieron enfermos y eso perjudicó mucho. “Ahí dejaba mi carro, pero todo está lleno de orines, heces fecales ya que realizaban sus necesidades fisiológicas y dejaron todo sucio”.

La urgencia, insistió, es que se venga a fumigar y levantar lo que quedó de basura, porque estuvieron durmiendo más de un mes a la orilla de las casas, lotes y sobre todo en la calle que está contaminada con basura.

La aglomeración provocó enfermedades gastrointestinales, además que los mismos migrantes empezaron a quemar basura y el humo contaminado afectó a los vecinos, por lo que muchos colonos terminaron en el hospital o pagaron un servicio particular.

“Era mucha la basura que quemaron al frente y detrás de los patios de las casas y eso afectó mucho”, apuntó.

Claudia Muñoz, integrante del fraccionamiento, indicó que a los niños se les compró medicamentos por mucha fiebre, “pero aparte que uno les ayudó, quemaron la basura y todo el humo ingreso a la casa y eso provocó que me enfermara”. El diagnóstico que le dieron fue que son resultado de los contaminantes que respiró, al igual que el resto de sus familiares y vecinos.

A pesar de que gran parte de los indocumentados ya se fue, las afectaciones quedaron y pasará mucho tiempo para desinfectar, en una limpieza en la que tendrán que participar todos, menos los migrantes. EL ORBE / M. Blanco