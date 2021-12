Con la Salida de Miles de Migrantes, Quedó Despejado el Centro de Tapachula y Limpio de Tanta Basura que Tiraban

Tapachula, Chiapas; 22 de diciembre del 2021.- “Ahora que las autoridades tuvieron a bien darle continuidad a los trámites solicitados por los migrantes y que se han ido más de cien mil de ellos en los últimos tres meses, ya fue desalojado el centro de la ciudad, que se ve muy bien, despejado y limpio”, dijo en entrevista para el rotativo EL ORBE el comerciante, Juan Mazariegos.

Consideró que ahora es muy importante que las autoridades de los tres niveles de gobierno sumen los esfuerzos que sean necesarios para impulsar una estrategia conjunta que permita recuperar el turismo y los consumidores que se alejaron de ese sector de la ciudad, por la presencia de los indocumentados.

Dijo que al quedar despejado el centro, los tapachultecos, incluso los de otras poblaciones cercanas, con plena confianza están llegando nuevamente a ese lugar para hacer sus compras o para realizar los diversos trámites, lo que permite la reactivación de la economía.

Agregó que también es necesario que se cierre el paso de más migrantes en la frontera con Guatemala, donde el Instituto Nacional de Migración (INM) y la Guardia Nacional (GN) deben realizar operativos constantes, porque solo así se podrá evitar ese flujo excesivo y que Tapachula ya no siga con la invasión de extranjeros.

Comentó también que se requiere de vigilancia en la frontera porque no se trata nada más de evitar que lleguen miles nuevamente al centro de Tapachula, sino también se previene la posibilidad de rebrotes del coronavirus, “porque son personas que no respetan ninguna norma sanitaria”.

Asimismo señaló que aparte de la reactivación de la economía local, con la normalidad en el centro de la ciudad, al evitar que los migrantes sigan ingresando por miles, también se activa el flujo de turistas guatemaltecos que se trasladan a Tapachula en plan de compras, lo que resulta de gran beneficio para todos por las divisas que se generan.

De igual forma, comentó que en estas fechas decembrinas, la sociedad local recibe visitas nacionales y del extranjero, tanto de familiares o de amistades que viven y trabajan en otras partes del país o de otras naciones, a quienes es bueno darles una buena imagen del centro de la ciudad.

Aceptó que estas acciones de trasladar a los migrantes a otras regiones del territorio nacional para descongestionar el centro de Tapachula, es de mucho beneficio para los comerciantes locales ya que, por fin, ven ellos que poco a poco su economía podría cambiar. EL ORBE / Nelson Bautista