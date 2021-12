Aumenta un 30 % Casos de Violencia Contra las Mujeres en la Región

* La Mayoría no Denuncia a su Agresor.

Tapachula, Chiapas; 27 de diciembre del 2021.- La violencia contra las mujeres ha crecido este año en el municipio hasta un 30 por ciento, debido a que, en la mayoría de los casos, no hay denuncias ante las autoridades cuando sufren agresión física, verbal y hasta psicológica.

Lo anterior lo dio a conocer, Isabel Méndez Hernández, de la organización “Mujeres en Movimiento por la Liberación Nacional”, quien comentó que esta situación es preocupante en virtud de que las víctimas prefieren el silencio en lugar de denunciar cada vez que son agredidas.

En entrevista para el rotativo EL ORBE, apuntó que cuando una mujer es golpeada, en lugar de denunciar se queda callada tratando de demostrar que ahí no ha pasado nada.

Agregó que el sometimiento es porque tal vez el hombre todavía no supera que la mujer resalte en su trabajo o en su quehacer, y que eso da motivo a que haya “machismo” en muchas partes.

Por otro lado, estableció que ha habido ocasiones en que el agresor es detenido por la autoridad y es puesto a disposición para que se le instaure una carpeta de investigación, pero que al poco rato, la misma víctima va y no solo perdona al marido, sino hasta paga la fianza con tal de que le den su libertad.

Añadió que este problema también tiene qué ver con la educación que reciben los hijos en casa, ya sean varones o mujeres, pero también considera que es un asunto que debe atender a fondo las autoridades, luego de recibir las denuncias, porque si no se hace, permite que crezca la idea de que de nada sirve realizar sus quejas. EL ORBE / Nelson Bautista