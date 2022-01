Se Retraen 40% los Servicios Jurídicos en Notarías a Causa de la Contingencia

Tapachula, Chiapas; 06 de Enero del 2022.- A casi dos años de que llegó por primera vez el mortal virus del Covid-19 a territorio nacional, y a unas horas de haberse detectado la variante Ómicron en Chiapas, los servicios jurídicos y asesorías que brindan las Notarías en la localidad han disminuido hasta en un 40 por ciento en ese periodo.

Edgar Valente de León Gallegos, Notario Público 141 en Tapachula, dijo en entrevista para EL ORBE que el 2021 fue un año complicada, por el temor de la población a contagiarse del virus y muy pocos salieron para invertir en los instrumentos que son contratos de compraventa, poderes o testamentos, y prefirieron reservarse a acudir a una Notaría.

A pesar de esa reducción de clientes, indicó que están atendiendo carteras del Infonavit y haciendo todos los trámites necesarios para hacer lo mismo en el Fovissste.

“No hubo el ánimo y la valentía de poder invertirle, y no darle la importancia que tiene un testamento, un sucesorio testamentario o donación. Tienen temor, porque si me pega esta enfermedad, con qué salgo económicamente de ella. Hay casos en que la gente necesita de medicamentos muy caros, de anticoagulantes que se aplican alrededor del ombligo y qué cuestan 3 mil pesos cada ampolleta, pero hay que aplicarle 20”, dijo.

Comentó que lo que está ocurriendo con la economía nacional se puede ver en las calles de Tapachula, donde ya hay infinidad de letreros en donde se dice “se vende”, “se renta” o “se traspasa”, pero que, ante la situación que no es tan fácil, “no hay quién se anime a comprar y si hay muchos que quieren vender o rentar, porque hay locales, unos pegados a otros, que no se les ve ni una mosca”.

Aunque también subrayó que muchas personas que solicitaron sus servicios dejaron de acudir a las Notarías para continuar con sus trámites, porque murieron a consecuencia del Covid-19. EL ORBE / JC