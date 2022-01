Denuncian Acoso Sexual, Laboral y Despidos Injustificados en Hospital Ciudad Salud

Tapachula, Chiapas; 11 de enero del 2021.- Una serie de delitos en contra de la mujer, que van desde acoso sexual, laboral, discriminación, despidos injustificados, además de supuestos corrupción, nepotismo, tráfico de influencias, entre otros, en el interior del Centro Regional de Alta Especialidad «Ciudad Salud”, fueron denunciados ante las autoridades por parte de profesionales que prestaban sus servicios en ese lugar.

Por ejemplo, Fabiola Flores Hernández, que realizaba el trabajo de soporte administrativo y que también tenía la responsabilidad del manejo del recurso económico que se genera al interior de ese hospital, dijo que fue removida de su cargo con la amenaza, de “fincarle responsabilidad penal en el manejo del dinero” si no firmaba su renuncia.

Los datos y hechos sobre esa denuncia hoy encuentran en el expediente de la demanda laboral 596/2021.

De la misma forma, la médico, Lizbet Alicia Gómez Velasco, asistente de la dirección general, asegura que sufrió de acoso y hostigamiento sexual por parte de altos funcionarios, pero al no prestarse a las peticiones fue despedida, a pesar de su capacidad en el desempeño de sus funciones.

Por si eso no fuera suficiente, Lorien Vázquez Martínez, también tenía una responsabilidad como soporte administrativo, y asegura que padeció la misma historia de acoso y hostigamiento sexual, y un sin fin de propuestas que al no caer en los caprichos de quienes son los señalados y denunciados en diversas carpetas de índole sexual en contra de la mujer, fueron despedidas.

Asimismo, Mariela Alfaro Morgan, que también desempañaba un cargo similar, dio a conocer cada uno de las proposiciones de bajos instintos que le hicieron, incluso adelantó que tienen pruebas, incluidos respaldos tecnológicos, grabaciones de llamadas, documentos y mensajes que documentó, y que está anexando al expediente 2636-890501-2021, donde se ventila su caso particular.

Por su parte, la también médico, Faviola Elizabeth García Beltrán, subdirectora de Servicios Auxiliares de Diagnóstico y Tratamiento, mencionó acoso y hostigamiento sexual, posteriormente lo laboral, discriminación y despido injustificado que hoy tienen desempleadas a esas profesionales.

Las afectadas coinciden en señalar que son los mismos responsables directos de cada una de las acusaciones, que obran en los expediéntese

El encargado de notificar los despidos a cada una de las que hoy denuncian la gran cantidad de delitos en contra de las mujeres; fue Romeo Pérez Tondopó, jurídico del Hospital.

Las afectadas en la cita que tuvieron en la Fiscalía, les fue ofrecido mandar a comparecer a los señalados para tratar de llegar a algún acuerdo, pero dijeron que no, pues irían a sufrir lo mismo o en el mayor de los casos les pueden cumplir las amenazas, como la de “fincar una responsabilidad penal en el ejercicio de sus funciones”, tal y como ice en una de las pruebas presentadas..

También están remitiendo los expedientes al gobierno federal para que se investigue y se castigue conforme a la ley y no quede todo en la impunidad, porque asegura que hay mucho más víctimas que aún no tienen el valor de denunciar lo que está ocurriendo. EL ORBE / Arnulfo Escobar Maldonado