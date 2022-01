Pandemia Agrava Situación Económica de Empresarios y Población: AMEXME

Ana Mirna Villalba Matheu.. Mirna Villalba, la declarante.

Tapachula, Chiapas; 22 de Enero del 2022.- Los estragos que ha dejado a su paso la pandemia del mortal virus del Covid-19, el alza en los insumos, la canasta básica, los combustibles, la energía eléctrica y ahora la Reforma Fiscal, han venido a dejar a México en una situación económica sin posibilidades de sobrevivir, no solo para los empresarios, sino a toda la sociedad en general.

De esa forma se expresó la representante de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias (Amexme) Capítulo Tapachula, Ana Mirna Villalba Matheu, quien consideró que en el caso de la gasolina, al subir sus precios este combustible, en automático subió todo lo relacionado con el transporte y el traslado de mercancías.

Amplió al decir que, con la llegada de la cuarta ola de contagios, se recrudeció la posibilidad de que ya no puedan generar recursos para siquiera mantener sus negocios, «como en el caso de las asociadas de Amexme, que han sufrido un bombardeo de situaciones que lesionan gravemente su economía».

En el caso particular de organización empresarial, aseguró que las mujeres no se rinden y estas situaciones difíciles que están sucediendo les ha servido para tomar fuerzas y adecuar el contenido de sus negocios o en otros casos, invertir en nueva maquinaria y equipos, con la esperanza de que en poco tiempo puedan salir adelante.

Enero es el mes más duro, pero que lo están asimilando y confrontando, «que es todo a consecuencia de una mala administración federal, que consideramos es la principal causante del deterioro de la economía, no solo regional sino a nivel nacional».

Mientras que, con la llegada de la cuarta ola de contagios, ahora con la variante Ómicron, dijo que da mucho en qué pensar, pues de momento no se sabe si se le apuesta a la salud o a la economía, «hay gente que necesita ir a trabajar para buscar el sustento de su familia, aunque esto signifique a veces el deterioro de su salud».

Por eso, recomendó «hay actividades no esenciales que las pueden evitar, como ir al cine o algunos otros centros de esparcimiento, donde puede ser que no lleven a cabo al cien por ciento los protocolos de prevención sanitaria, muchas veces por falta de supervisión de las autoridades que tienen en sus manos el manejo de estos cuidados».

Aseguró, por último, que los cuidados son responsabilidad de todos, pero que en estos casos, si el ciudadano común no tiene certeza de saber el por qué de la aplicación de los protocolos de prevención sanitaria, el empresario sí lo sabe y por eso debe haber esa exigencia a que se cumpla para evitar más contagios. EL ORBE / Nelson Bautista