Pobladores del Ejido Benito Juárez Solicitan Obras y Alumbrado Público

En Cacahoatán.

Cacahoatán, Chiapas; 05 de Febrero del 2022.- El servicio de alumbrado público en el ejido Benito Juárez El Plan, en este municipio fronterizo, es una prioridad, pero lamentablemente en este momento casi el 70 por ciento del poblado no cuenta con este importante servicio.

Así lo dio a conocer, Nelson Pérez Miguel, vecino de esa comunidad, quien dijo en entrevista para rotativo EL ORBE, que cuentan con un albergue escolar y por lo mismo requieren del servicio de alumbrado público para atender de la mejor manera a los menores de edad.

Ese servicio público lo tienen desde 1984, agregó, pero resulta que la población ya creció y por lo tanto, requieren no solo que les doten de lámparas, sino que también ya necesitan una ampliación de la red, para así atender a toda la población.

A pesar de que hay muchas calles a oscuras, reconoció que a la fecha no han tenido problemas con la delincuencia, gracias a que esa comunidad, por ser indígena, se rige por el sistema de usos y costumbres.

También comentó que hay un barrio en ese ejido que no tiene ni siquiera suministro de energía eléctrica, y quienes requieren de ese servicio han tenido que instalar cientos de metros de cable.

Por ello piden a las autoridades que atiendan sus quejas y demandas como es el servicio del alumbrado público, además de obras de beneficio comunitario.

Después de que el actual alcalde, Rafael Inchong Juan, tomó posesión a mediados del año pasado, hasta ahora no ha hecho absolutamente nada y los problemas en Cacahoatán cada día empeoran. EL ORBE / Nelson Bautista