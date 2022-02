El INM de Chiapas es un Muro Burocrático Para los Migrantes: Dignificación Humana

Tapachula, Chiapas; 12 de febrero del 2022.- En las oficinas de Regularización Migratoria, al sur de Tapachula, se ha establecido un verdadero muro burocrático, al implementar una nueva dilación de los tramites, lo que mantiene varados a miles de migrantes en esta ciudad.

Así lo dio a conocer, Luis García Villagrán, director del Centro de Dignificación Humana (CDH), quien señaló a EL ORBE que estos mismos trámites son los que han venido implementando desde hace 2 años por parte de esas oficinas, ahora bajo el mando de la aún delegada, Paola López Rodas.

Informó que hay irregularidades en la plataforma que se utiliza para realizar los trámites y las citas, porque ahora impusieron que solo se pueden hacer 2 a la vez, cuando las leyes marcan hasta 26.

«Y si las personas entran a esta plataforma migratoria, les informan que se están dando citas para más allá del 23 de abril, lo que estanca a cualquier migrante en Tapachula», comentó

Calculó que hay en esa posición a unos 30 mil indocumentados en la ciudad, «porque la frontera que divide a México con Guatemala está abierta y pasan los extranjeros todos los días para llegar a Tapachula».

Añadió que, de continuar con ese burocratismo, mantendrá a miles de migrantes varados en Tapachula y al no tener una solución pasará lo del año pasado que las personas tendrán que empezar a caminar.

De momento, añadió que no hay avances en los trámites migratorios, donde únicamente atienden a 40 personas, cuando normalmente deberían de sacar a unos 800 al día, porque así lo dice el Sistema Electrónico de Trámites Migratorios (SETRAM).

Comunico que hay miles de personas que quieren salir de Tapachula, pero que lo están haciendo a través de una migración forzada, porque no hay respuesta de las autoridades. EL ORBE / M. Blanco