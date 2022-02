INM no Acepta Papeles de COMAR Porque Asegura que son Falsos

*Denuncian Migrantes.

Tapachula, Chiapas; 12 de febrero del 2022.- El Instituto Nacional de Migración (INM), aún a cargo de la delegada, Paola López Rodas, no acepta los documentos que emite la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), a miles de migrantes para permanecer de manera legal en territorio mexicano.

Algunos de los afectados indicaron a EL ORBE que, cuando muestran el inicio de su procedimiento a las agentes de Migración, les dicen que es ilegal, los rompen o los suben a las camionetas que utilizan para realizar los operativos de detención nocturnos en hoteles, en el centro y los parques de la ciudad.

«Nosotros le decimos que es el inició de un proceso legal que estamos haciendo en México, como lo hacen miles de migrantes», indicó Joel Blanco, un migrante que se encuentra en Tapachula y estuvo varias horas encerrado en la Estación Migratoria Siglo 21.

Según su versión, el documento de Comar que presentan a los uniformados federales, no vale, sólo se miran entre ellos y no les dicen nada.

Los que tienen oficios de Comar, se han sumado a las peticiones de otros extranjeros que piden que salga una caravana de miles de extranjeros, «porque en Tapachula las autoridades federales, no les resuelven nada».

Emilio Leandro Garrido, de Cuba, denunció que las autoridades no les permiten realizar sus trámites porque en cualquier momento los detienen. «Por ejemplo, a mi me detuvieron 10 días y por eso no puedo avanzar y dejar Tapachula. Seguimos en esta cárcel».

Son muchas las manifestaciones de migrantes ubicados en los albergues, en las colonias y en el parque que exigen a la delegada de Migración, la señora López, que los atienda, pero a ella ni les preocupa. EL ORBE / M. Blanco