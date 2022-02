Productores de Cacao en la Frontera Sur Quedan Fuera de los Programas de Sader

Tapachula, Chiapas; 16 de febrero del 2022.- Productores de cacao de los municipios de Tuxtla Chico, Huehuetán y Tapachula expresaron su inconformidad en contra de la Secretaría de Desarrollo Rural (Sader), lo que antes era la Sagarpa, en virtud de que aseguran los dejaron fuera de los proyectos y que ahora sólo contemplan a los industriales.

Raúl Fulgencio López Guzmán, presidente de la asociación de Productores de Cacao, Frutas y Semillas Canshap, de Tuxtla Chico, dijo en entrevista para el rotativo EL ORBE que esa dependencia no respetó la autonomía de los productores, ya que fue muy notoria su inclinación hacia los industriales.

Agregó que con esta acción se vieron afectados no solo los productores de cacao de diversos municipios de la región, que en global son alrededor de dos mil.

Añadió que hay una inconformidad generalizada, porque vieron que funcionarios de la Sader, sin respetar los protocolos, no quisieron trabajar con el sector primario, que en este caso son los productores y que creen que pretenden acabar con las organizaciones, en vez de consolidarlas.

Respecto a los grupos que fueron beneficiados por la Sader, en este caso los industriales, comentó que son solo ven por ellos, por una, dos o tres personas, y que no les importa en lo absoluto la situación del campo.

Por otro lado, recalcó que una de las tareas que esos funcionarios deberían de cumplir, es ver el asunto del cacao que ingresa de contrabando de Guatemala a México, del cual se ignora su calidad y si está contaminado o no, además del daño económico que causa a los productores locales. EL ORBE / Nelson Bautista