Reporta Centro Integral Educativo Aumento de Autismo en Tapachula

* Se Triplicó el Número de Casos en 2 Años.

Tapachula, Chiapas; 16 de febrero del 2022.- El Centro Integral Educativo de Niños en la localidad, confirmó que hay un aumento de un 300 por ciento en el número de menores con autismo en la localidad en los últimos dos años

Teresa Sánchez Pineda, maestra en Simulación Temprana, dijo en entrevista para EL ORBE que han notado que se ha presentado un incremento en esa proporción, pero que se desconocen con veracidad las causas clínicas que lo pudieran provocar.

En su caso indicó que atienden el autismo, pero de manera integral para que el niño -desde los tres meses de edad hasta los cinco años- tenga esa estimulación desde lo sensorial, sobre todo en las áreas de desarrollo. «Vemos las necesidades que el niño refleja y necesita, ya sea de comunicación, en especial el uso de los cinco sentidos, porque de esa manera va a recibir toda la información que se va a procesar en su cerebro».

«Es algo complicado. Como sociedad todavía no distinguimos cuando un niño tiene autismo, a veces únicamente vemos que el niño puede entrar en una crisis, pero no sabemos si es solo porque está haciendo una rabieta. Entonces hay que aprender a tener esa parte de la inclusión y respetar nuestro alrededor», opinó.

La especialista dejó en claro que el autismo no desaparece, solo se llegan a integrar las áreas del desarrollo en el niño, qué después pasa a ser un adolescente.

Por eso hizo un llamado a los padres de familia, en el sentido de que es importante que la educación inicial en el autismo sea lo más pronto posible, porque en os dos primeros años de vida es cuando tiene mucho más plasticidad para adquirir la información.

Entre los posibles signos de tener autismo, dijo, está el inicio tardío del lenguaje, la psicomotricidad, tarda en gatear o no gatea, no deja el pañal a los 2 años, se aísla o no le gusta interactuar, no mira a los ojos y tampoco voltea ver cuando le están hablando, «entonces aquí nos vamos dando cuenta que algo está sucediendo». EL ORBE / JC