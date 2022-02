Migrantes Entregan 700 Solicitudes de Amparos Para no ser Detenidos

* Planean Salir de Tapachula Rumbo a Otros Estados

Tapachula, Chiapas; 17 de Febrero del 2022.- Un grupo de migrantes se trasladó este jueves desde el Parque Bicentenario, en el centro de la localidad, hasta las instalaciones del Poder Judicial, al sur, para entregar 700 solicitudes de juicios de amparo a Jueces federales en busca de evitar su detención, deportación y les puedan otorgar libre tránsito por territorio nacional.

Los extranjeros llevaban consigo cargando 14 paquetes de documentos, los cuales fueron entregados en ese inmueble, con el objetivo de buscar una solución y les permitan regularizar su situación migratoria en el país.

Darwin “N”, originario de Nicaragua, quien dijo a EL ORBE que viene huyendo del régimen de ese país, afirmó que se ha sumado a tramitar esos recursos jurídicos para que le puedan dar una protección, «porque el Instituto Nacional de Migración está haciendo una cacería contra de todos los migrantes».

Asimismo que ha escuchado que hay deportaciones para Nicaragua «y las condiciones de nosotros no es segura, todos emigramos porque en nuestro país, el presidente tiene una dictadura y la persona que sale del país no puede regresar”, y por eso solicitó que a las autoridades migratorias que les permitan libre tránsito por territorio nacional, ya que lo único que buscan es salir de Tapachula.

Otro migrante, de Venezuela, indicó que entregar estos solicitudes de amparo significa para ellos una esperanza, porque existen cientos de migrantes en situación de calle, «y es que desde hace dos meses no tenemos dinero, y estamos solicitando visas de tránsito para poder avanzar a la frontera norte”. EL ORBE / M. Blanco