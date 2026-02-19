Garantizan Seguridad en la Expo Feria Tapachula 2026

*Corporaciones de Seguridad y Emnpresarios.

Tapachula, Chiapas 18 de febrero 2018.- El presidente del Patronato de la Expo Feria Tapachula (EFT) 2026, Emilio Barrios Solano, agradeció el apoyo de las corporaciones de los tres órdenes de gobierno para garantizar la seguridad y tranquilidad de los asistentes a la feria del 5 al 15 de marzo.

Luego de las declaraciones hechas por el secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, tras la mesa de paz que se realizó en esta ciudad, Barrios Solano, destacó el apoyo incondicional de las fuerzas armadas y cuerpos de seguridad que han establecido el Plan Operativo Sistemático de Seguridad y Protección Civil para salvaguardar el recinto ferial durante los once días del desarrollo de la EFT 2026.



1 de 2

Oscar Alberto Aparicio Avendaño, secretario de Seguridad del Pueblo, refrendó en un video, -que circuló en las redes sociales-, que la feria más importante de la región será la más segura y blindada, de acuerdo a las instrucciones del gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar y gracias al compromiso interinstitucional del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Fiscalía General de la República y del Estado, entre otras corporaciones.El presidente de la Expo Feria Tapachula 2026, destacó que se han sostenido reuniones y recorridos por los terrenos de la feria y fuera de él, con el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar y las corporaciones para establecer medidas de seguridad en los accesos del Libramiento Sur, Parque Ecológico, estacionamiento,taquillas, zona ganadera, pabellones, área de juegos, zona gourmet, zona de juegos extremos e infantiles, área libre, palenque, foro masivo, oficinas administrativas y sus alrededores.Todo ello, «para que nos visiten con la garantía de encontrar una Expo Feria ordenada, limpia, segura y con diversión para toda la familia», señaló Emilio Barrios Solano. Boletín Oficial