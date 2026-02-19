jueves, febrero 19, 2026
spot_img
InicioSección PoliticaLocalGarantizan Seguridad en la Expo Feria Tapachula 2026
Local

Garantizan Seguridad en la Expo Feria Tapachula 2026

0
11

*Corporaciones de Seguridad y Emnpresarios.

Tapachula, Chiapas 18 de febrero 2018.- El presidente del Patronato de la Expo Feria Tapachula (EFT) 2026, Emilio Barrios Solano, agradeció el apoyo de las corporaciones de los tres órdenes de gobierno para garantizar la seguridad y tranquilidad de los asistentes a la feria del 5 al 15 de marzo.
Luego de las declaraciones hechas por el secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, tras la mesa de paz que se realizó en esta ciudad, Barrios Solano, destacó el apoyo incondicional de las fuerzas armadas y cuerpos de seguridad que han establecido el Plan Operativo Sistemático de Seguridad y Protección Civil para salvaguardar el recinto ferial durante los once días del desarrollo de la EFT 2026.

Oscar Alberto Aparicio Avendaño, secretario de Seguridad del Pueblo, refrendó en un video, -que circuló en las redes sociales-, que la feria más importante de la región será la más segura y blindada, de acuerdo a las instrucciones del gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar y gracias al compromiso interinstitucional del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Fiscalía General de la República y del Estado, entre otras corporaciones.
El presidente de la Expo Feria Tapachula 2026, destacó que se han sostenido reuniones y recorridos por los terrenos de la feria y fuera de él, con el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar y las corporaciones para establecer medidas de seguridad en los accesos del Libramiento Sur, Parque Ecológico, estacionamiento,taquillas, zona ganadera, pabellones, área de juegos, zona gourmet, zona de juegos extremos e infantiles, área libre, palenque, foro masivo, oficinas administrativas y sus alrededores.
Todo ello, «para que nos visiten con la garantía de encontrar una Expo Feria ordenada, limpia, segura y con diversión para toda la familia», señaló Emilio Barrios Solano. Boletín Oficial

Garantizan Seguridad en la Expo Feria Tapachula 2026
Artículo anterior
Instalan SSP y FGE Mesas de Atención Para Combatir el Delito de Extorsión en Tapachula
Artículo siguiente
Conferencia de prensa matutina en vivo. Jueves 19 de febrero 2026 | Presidenta Claudia Sheinbaum
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Motociclista evade operativo. Autoridades exhortan a cumplir el reglamento de tránsito.

Al Instante staff - 0
Leer más

Conferencia de prensa matutina en vivo. Jueves 19 de febrero 2026 | Presidenta Claudia Sheinbaum

Al Instante staff - 0
Te invitamos a seguir la transmisión en vivo de la conferencia matutina: #MañaneradelPueblo, encabezada por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta Constitucional de los...
Leer más

Inicia Construcción de Benevitas Hospital, Nuevo Referente Médico Para Tapachula

Al Instante staff - 0
La mañana de este miércoles se llevó a cabo el arranque oficial de la construcción de Benevitas Hospital, proyecto que busca fortalecer la infraestructura...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV