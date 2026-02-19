Anuncian Inversión Millonaria e Histórica Para Impulsar la Ruta del Café en Tapachula

Tapachula, Chiapas; 18 de febrero de 2026.— Con una inversión de 40 millones 121 mil 937 pesos con 25 centavos, el Gobierno del Estado avanza en la rehabilitación de la Ruta del Café, una obra largamente esperada por comunidades productoras de la zona media y alta de Tapachula.

Durante una visita de supervisión, el mandatario estatal, Eduardo Ramírez recorrió los trabajos de mejoramiento de carreteras y puentes que enlazan fincas, ejidos y cantones cafetaleros, acción que líderes agrarios calificaron como un hecho sin precedentes.

Eduardo Camarena, presidente de la Asociación Agrícola de Productores de Café de Alta Calidad del Sur de Chiapas, destacó que es la primera ocasión en que un titular del Ejecutivo estatal verifica personalmente una obra de esta magnitud en la región.



El acercamiento directo con las comunidades marca un momento importante para quienes durante décadas hemos solicitado infraestructura digna, expresó el dirigente.Subrayo que la atención a la zona serrana representa un acto de justicia social para cientos de familias dedicadas a la producción de café.La Ruta del Café constituye el eje logístico de la actividad agrícola en esta región del estado. El deterioro de caminos y puentes elevaba los costos de traslado, encarecía los fletes y dificultaba la comercialización del grano en mercados nacionales e internacionales.Con la modernización de la vía se prevé, disminución de costos operativos para productores, mayor competitividad del café de alta calidad, mejor acceso a servicios básicos en comunidades apartadas.En materia social, la rehabilitación facilitará el ingreso de personal médico, garantizará el traslado seguro de docentes y permitirá reforzar los operativos de seguridad en localidades que permanecían prácticamente incomunicadas.Productores señalaron que el aislamiento incidía en problemáticas de inseguridad, al limitar la presencia de autoridades en zonas vulnerables. Con caminos transitables, las estrategias estatales podrán aplicarse de manera más eficaz en la sierra.La comunidad cafetalera de Tapachula expresó su confianza en que esta inversión marque el inicio de una etapa de desarrollo sostenido para la región. EL ORBE/Nelson Bautista