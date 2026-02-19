Familiares de Trabajador de Pemex Fallecido Denuncian Negligencia Médica

Tapachula, Chiapas; 18 de febrero de 2026.- La muerte de Francisco Javier Tercero Bernabé, de 40 años, encendió la indignación entre trabajadores y jubilados de Petróleos Mexicanos (PEMEX) en la región del Soconusco.

Sus padres denuncian que la falta de infraestructura hospitalaria y presuntas omisiones en la atención médica derivaron en una tragedia que, aseguran, pudo evitarse.

Guadalupe Bernabé Martínez y Belisario Tercero Hernández, jubilado de la empresa productiva del Estado, relatan que la ausencia de un hospital con convenio vigente en Tapachula obligó a su hijo a enfrentar demoras críticas en un momento de emergencia.



Lo trajeron de un lado a otro, pedían requisitos mientras su estado empeoraba. Sentí que no había sensibilidad ante lo que estaba pasando, expresó la madre, quien calificó el trato como indigno y carente de humanidad.El padre recordó que años atrás la petrolera mantenía acuerdos con centros médicos privados de la ciudad, lo que permitía atención inmediata.Sin embargo, afirmó que actualmente los derechohabientes deben trasladarse hasta Villahermosa para recibir servicios hospitalarios, un recorrido que en situaciones críticas puede resultar determinante.Señaló que el esquema vigente opera mediante reembolsos, los pacientes cubren los gastos por su cuenta y posteriormente gestionan la devolución, proceso que según denunció suele enfrentar trabas administrativas.La familia exige una investigación exhaustiva para esclarecer si existió negligencia en la atención brindada a Francisco Javier, así como la reinstalación de servicios médicos suficientes en Tapachula que garanticen cobertura oportuna a trabajadores activos y jubilados.Entre sus demandas destacan, determinar responsabilidades en la atención del caso, restablecer convenios hospitalarios en la región, garantizar suministro efectivo de medicamentos.Revisar el sistema de reembolso para evitar que los pacientes asuman costos inmediatos en emergencias.La señora Guadalupe sostuvo que alza la voz no solo por su hijo, sino por otras familias que dependen del sistema de salud de la petrolera en la Frontera Sur.No quiero que nadie más pase por esto, afirmó. Hasta el momento, Petróleos Mexicanos no ha emitido una postura pública sobre el caso. EL ORBE/Nelson Bautista