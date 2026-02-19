jueves, febrero 19, 2026
Crisis Económica Golpea al Sector Bananero en la Región Soconusco

*En Riesgo 15 mil Hectáreas.

Tapachula, Chiapas 18 de Febrero del 2026.– La producción de banano en la región atraviesa una de sus etapas más complicadas en los últimos años. Así lo dio a conocer Alberto Barraza Cano, director de finca platanera, quien señaló que la crisis se viene arrastrando desde la pandemia, agravada por el alza en los insumos, los efectos de la guerra entre Rusia y Ucrania, el cambio climático y la falta de financiamiento.
Explicó que antes de la pandemia el 70% de la producción se destinaba a la exportación y el 30% al mercado nacional; sin embargo, actualmente la situación se ha invertido, reduciendo considerablemente la rentabilidad del sector. La productividad también ha caído: de un promedio superior a 3,500 cajas por hectárea, hoy apenas se alcanzan 2,500, es decir, mil cajas menos por hectárea.

A ello se suma el incremento en los costos de producción. Una caja tiene un costo cercano a los 100 pesos, pero se comercializa entre 80 y 90 pesos, generando pérdidas directas para los productores.
Barraza Cano advirtió que alrededor de 15 mil hectáreas podrían estar en riesgo si no se logra establecer un esquema de financiamiento que permita invertir en fertilización, nutrición, control de plagas e infraestructura de riego y empaque.
El sector bananero es uno de los principales generadores de empleo en la región, por lo que la afectación no solo es económica, sino también social. Miles de familias dependen directa e indirectamente de esta actividad.
Los productores han solicitado respaldo del Gobierno Federal y Estatal para activar mecanismos como un fideicomiso que funcione como garantía para créditos productivos, lo que permitiría reactivar las plantaciones y recuperar mercados internacionales, incluyendo un proyecto de exportación hacia Dubái.
Mientras tanto, el llamado es urgente: rescatar al banano significa preservar empleos, dinamizar la economía regional y evitar un impacto social mayor en el Soconusco. EL ORBE/ JC.

