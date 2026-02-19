Marca Chiapas Impulsa a 700 Empresas Locales

*Consolida Productos en Mercados Internacionales.

Tapachula, Chiapas; 18 de Febrero de 2026.- A 17 años de su creación, Marca Chiapas se afianza como el principal distintivo de calidad y autenticidad del estado, al respaldar a cerca de 700 empresas y certificar más de 3,000 productos con identidad chiapaneca.

Durante el Foro Regional realizado en Tapachula, el presidente de la asociación civil, Rómulo Farrera, destacó que la iniciativa pionera en América Latina como “marca estado”, ha evolucionado de una propuesta innovadora a una plataforma sólida para el desarrollo empresarial.

Subrayó que el crecimiento económico debe sustentarse en la generación de valor, evitando que los productos locales se comercialicen como mercancía genérica.



1 de 2

El objetivo es que el beneficio sea justo para el productor, no para el intermediario, afirmó.Explicó que la estrategia no se limita a otorgar un distintivo, sino que opera como una incubadora que acompaña a emprendedores en su proceso de formalización, mediante comités técnicos y ventanillas de atención regional, como la instalada en Tapachula.El encuentro anual cobró especial relevancia al celebrarse en la llamada Perla del Soconusco, considerada uno de los motores económicos de la entidad. En esta edición se entregaron 40 certificados, entre nuevas empresas y renovaciones.La marca integra sectores que van desde café, ámbar y artesanías, hasta servicios turísticos y hoteleros, consolidando una oferta diversa con estándares de calidad.Resaltó que el proyecto ha logrado mantenerse vigente gracias a la colaboración entre sociedad civil y autoridades, con respaldo institucional a lo largo de cuatro administraciones consecutivas.Al cierre del foro, el dirigente convocó a quienes cuentan con una idea de negocio a acercarse a las ventanillas especializadas para iniciar su proceso de certificación. Que ningún sueño se quede en el camino, trabajemos para convertirlo en una empresa sólida y competitiva, dijo. EL ORBE/Nelson Bautista