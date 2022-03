Protestan Migrantes en la COMAR Para Exigir les Otorguen la CURP

Sólo Entregan 20 al Día.

Tapachula, Chiapas; 09 de marzo del 2022.- Un grupo de migrantes que lleva mes y medio en un campamento improvisado en el Parque Bicentenario, ubicado en el centro de la localidad, protestó este día a las afueras de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), para exigir que les agilicen sus citas para obtener su Curp y continuar sus trámites para legalizar su situación en el país.

Los extranjeros, en su gran mayoría provenientes de Nicaragua, Venezuela, Cuba, Honduras y El Salvador, desplegaron pancartas para pedirle a la delegada de ese organismo en Chiapas, Alma Delia Cruz Márquez, que les dé una solución a sus peticiones. A este grupo les fue recibida una comisión de cuatro personas de distintos países para escuchar sus demandas.

Los empleados de la Comar les dijeron que a partir de este jueves pasarán en grupos de 20 personas para que puedan obtener su Curp, ya que la mayoría de estos extranjeros no cuentan con ella.

El migrante de Honduras, Fabricio Aguilar, indicó a EL ORBE que su situación en Tapachula se les ha complicado, porque sin ese documento no pueden trabajar, y no quieren estar pidiendo limosnas en la calle.

“Nosotros no queremos meternos en problemas, por eso, pedimos que nos ayuden con este documento para iniciar el otro procedimiento y esperar respuestas», comentó. EL ORBE / M. Blanco