Migrantes Anuncian Protestas Para Hoy Ante la Llegada de AMLO a Tapachula

* Debido a la Desatención de la COMAR e INM.

Tapachula, Chiapas; 10 de Marzo del 2022.- Indocumentados de diferentes nacionalidades realizarán este viernes una marcha masiva en el marco de la gira por Tapachula del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien va a encabezar una reunión para evaluar temas en materia migratoria con funcionarios de los Estados Unidos, y del triángulo norte de los países centroamericanos.

Los migrantes se reunieron este jueves en el Parque Bicentenario de la localidad, para anunciar su manifestación, la cual -dijeron- tendrá el objetivo de exigirle al Gobierno de México que les agilice sus trámites para la expedición de un documento que les permita salir de la frontera sur y llegar a la del norte, sin ser detenidos.

Martha del Carmen Vázquez Chávez, originaria de El Salvador, dijo al rotativo EL ORBE, que tiene más de dos meses viviendo en Tapachula y requiere de papeles para salir lo más ponto de la Ciudad.

«En representación de las salvadoreñas vengo a pedirle a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) y al Instituto Nacional de Migración (INM) que nos expida los papeles, porque no queremos estar más aquí», indicó

En el acto desplegaron pancartas de protesta contra las autoridades mexicanas, a quienes acusaron de mantenerlos varados en esta localidad.

Los reclamos para ser atendidos para que les den oficios de salida de las dependencias oficiales, se da aún cuando ellos y muchos miles más, entraron de manera ilegal a México.

Según sus quejas, han acudido -una y otra vez- a las oficinas de la Comar y de Migración a realizar los trámites, pero no han logrado obtener ni siquiera una cita para ser escuchados, lo que ha derivado a protestas y enfrentamientos con granaderos de la Guardia Nacional (GN)

Mayra García, de origen venezolano, comentó ante las cámaras de este rotativo, que la idea de todos ellos es avanzar al norte del país.

Recordó que, en un primer intento, había subido al tren en la costa de la entidad con miras a recorrer el territorio nacional, pero fue asegurada y retornada a Tapachula, aunque por algún motivo del que no quiso explicar, no fue deportada. EL ORBE / M. Blanco