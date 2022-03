Piden Pastores Cristianos Operativos Contra Antros de Vicio en Tapachula

* Mal Ejemplo Para la Juventud

Tapachula, Chiapas; 10 de Marzo del 2022.- José Rivas, ministro de la iglesia cristiana “Amor Fraternal”, señaló que la apertura y funcionamiento de antros de vicio crece cada día en esta Ciudad, sin que se sepa si esos negocios cuentan con los permisos y licencias correspondientes, o si operan de manera clandestina con el complicidad de las propias autoridades.

En entrevista para rotativo EL ORBE, lamentó ese incremento, «porque funcionan en cualquier parte de la ciudad, en las colonias, e incluso muy cerca de escuelas y hospitales, dando a entender que a las autoridades no les importa en lo absoluto el daño que se hace».

Agregó que los bares y cantinas funcionan sin ningún control ya que abren y cierran a la hora que quieren, violando los reglamentos en cuanto a sus obligaciones y acatamiento de las disposiciones.

Comentó que esas disposiciones, sobre todo las que se refieren a los horarios de su funcionamiento, no las obedecen «porque para los propietarios de esos antros de vicio no es ningún problema, ya que ellos siguen operando hasta altas horas de la noche, lo que resulta una incomodidad para los vecinos que necesitan ir a trabajar temprano y no los dejan dormir».

Por otra parte, comentó que no se ve por ningún lado que las autoridades desplieguen operativos, tanto para saber si los propietarios de esos centros de vicio están cumplen con lo que establece la ley, o si esos lugares no son utilizados para realizar actividades ilícitas.

Asimismo, indicó que hay muchos negocios que funcionan con el disfraz de algún otro giro, pero que en el interior no son más que grandes piqueras donde el vicio, el alcohol y la prostitución se hacen libremente. EL ORBE / Nelson Bautista