Migrantes Amplían Comercio Informal en Calles del Sur de Tapachula

Tapachula, Chiapas; 16 de marzo del 2022.- Grupos de indocumentados han ampliado su presencia en el comercio informal de la localidad y se han posesionado de los espacios que ocupaban en la vía pública comerciantes locales, quienes no se oponen por el temor de ser agredidos.

También se han instalado en otras zonas de la ciudad, como lo que ocurre en la calle que conduce a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y las del Instituto Nacional de Migración, ambas en la colonia Las Vegas, ubicadas al sur de la cabecera municipal.

En las inmediaciones, vecinos han señalado que los migrantes dejan también toneladas de basura desperdigadas en las calles y en los lugares donde venden sus productos, y que por eso los pobladores se ven en la necesidad de solicitar la intervención de las autoridades par que recojan los residuos y limpien el cochinero.

Para los vecinos que tienen sus viviendas muy cerca a esa calle, es preocupante la situación que está viviendo por culpa del éxodo de migrantes que cada día se posesionan de ese lugar y causan desmanes a todas horas.

Leonorilda Méndez, dio a conocer a EL ORBE que «esos extranjeros que van a las oficinas de Migración, originan un cochinero con toda la basura y desperdicios que tiran en las calles y en las banquetas, lo que es una clara invitación para que las moscas y cucarachas acudan a proveerse de comida».

Pero lo que es peor, dijo, es que esos centroamericanos no tienen ningún respeto, ya que hacen sus necesidades fisiológicas casi en las puertas de las casas, por lo que los dueños de las viviendas tienen que limpiar todo y esconder a sus hijos para que no vena el espectáculo impune.

Explicó que los indocumentados son prepotentes y agresivos, ya que cuando algún mexicano le reclama su proceder se van en contra y dicen que a ellos nadie les puede decir nada, ya que cuentan con el total apoyo del gobierno y los derechos humanos.

Por eso, apuntó, para los vecinos de ese lugar, es altamente preocupante la situación, «porque quiere decir que el gobierno apoya más a los migrantes que a los mexicanos».

Ante ese panorama, hizo un llamado a las autoridades federales para que instalen unos baños móviles o sanitarios portátiles para el uso de los miles de migrantes que llegan todos los días a ese lugar, y evitar con ello la contaminación y proliferación de enfermedades.

Asimismo, a las autoridades locales para que desalojen a los ambulantes hacia otras zonas en las que se les permite vender, además de obligarlos a levantar sus basuras. EL ORBE / Nelson Bautista