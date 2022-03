Protestan Usuarios del COAPATAP por Desabasto de Agua en Colonias

* Llevan más de dos Semanas sin el Vital Líquido.

Tapachula, Chiapas; 24 de marzo del 2022.- Desde hace más de dos semanas no cuentan con el suministro de agua potable quienes viven en la colonia Nuevo Milenio, al sur poniente de la ciudad, y por eso fueron a manifestarse este jueves a las oficinas del Comité de Agua Potable y Alcantarillado (Coapatap).

En nombre de los usuarios afectados, Ineida Pereyra, aseguró en entrevista para el rotativo EL ORBE que tienen pagados todos los recibos y que por lo tanto, así como ellos cumplen, también quieren que el Coapatap les dote de ese servicio, tan necesario para vivir.

Explicó que en esas instalaciones fue poco o nada lo que obtuvieron como respuesta, ya que los funcionarios de esa dependencia les dijeron que pusieran su queja en las oficinas de la Secretaría de Bienestar.

Asimismo, que les comentaron que no los atienden porque son militantes de otro partido y no del que está ahora en el poder, por lo que consideraron que eso no se vale porque al final de cuentas, todos merecen ser atendidos de manera general, y que no se los regala, sino que les obran puntualmente.

Los manifestantes pidieron a las autoridades municipales poner un hasta aquí y que realmente atienda las necesidades de los habitantes de ésta ciudad.

Además, que no es posible que los recibos lleguen constantemente con tarifas elevadas a los hogares, cuando ni siquiera cuentan con agua potable.

Pusieron como ejemplo que e varias colonias, como La Sierra, Palmeiras y las circunvecinas, están sufriendo por la escasez del vital líquido. EL ORBE / Nelson Bautista