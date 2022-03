Habitantes de la Colonia «Alianza 6 de Abril» Exigen Pavimentación de Calles y Drenaje

* Antes de que Inicien las Lluvias

Tapachula, Chiapas; 29 de marzo del 2022.- Desde que fue creada la colonia “Alianza 6 de Abril”, las 41 familias que viven ahí han permanecido con muchas carencias y aún cuando han hecho gestiones ante las distintas autoridades, hasta ahora no han tenido respuestas positivas.

En entrevista con el rotativo EL ORBE, Benito Dolores Aguilar Ramírez, en voz de los vecinos de ese lugar, señaló que las calles actualmente están en pésimas condiciones, pero que va a ser peor en unos días más cuando entre lo fuerte de la temporada de lluvias.

Indicó que están apenas unos dos kilómetros del centro de la ciudad, y no obstante ello, no los toman en cuenta para nada, como si no existieran.

Insistió que el arreglo de la calle principal y las adyacentes es necesario, ya que quienes habitan en esa zona no pueden transitar de un lado a otro por el mal estado de esas vías de comunicación.

De igual forma, que tienen también problemas con el drenaje, ya que actualmente no cuentan con ese servicio y en las casas lo resuelven con fosas sépticas, pero que éstas no garantizan nada, porque muy pronto se azolvan y provocan que las aguas negras se esparzan por doquier, contaminado el medio ambiente.

Sobre este asunto, comentó que hace dos años llegaron funcionarios para ver cómo estaba el asunto del drenaje, incluso hasta tomaron medidas, pero que finalmente les dijeron que no podrían hacer nada ya que las calles tienen muchos pendientes y que la obra saldría muy costosa, ya que se necesitaría construir una planta de tratamiento de aguas residuales. EL ORBE / Nelson Bautista