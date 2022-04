Nuevo Mercado de Tuxtla Chico, Convertido en Elefante Blanco

* La Obra Permanece Abandonada.

Tapachula, Chiapas; 06 de abril del 2022.- La reubicación de los locatarios y del comercio informal al mercado San Juan, en el municipio fronterizo de Tuxtla Chico, fue solamente una farsa. La construcción de esas instalaciones fue un derroche de los recursos del erario que ahora son solamente un «elefante blanco» y una prueba fiel de que, a los funcionarios en turno, solo les interesa su beneficio personal, pero nada más

En torno a ello, Bernardo Barrios Becerra, vecino de la Segunda Sección de Izapa, dijo en entrevista para el rotativo EL ORBE que desde hace muchos años han venido arrastrando ese problema.

«El mercado que hoy tenemos es prácticamente de ventas improvisadas en la calle. No tenemos un mercado establecido solo el que está como un elefante blanco nada más. No sabemos cuáles fueron los fines del gobierno por el que lo dejaron ahí, en el abandono», indicó.,

Recordó que hasta se hizo un simulacro de reubicación y venta, pero poco después fue abandonado y llevaron la venta de nuevo al centro de la ciudad, a un costado de la propia presidencia municipal. «cuando en las calles de nuestro municipio no podemos pasar ni a pie, mucho menos en carro. Ahí se ha vuelto una problemática muy difícil y crítica».

Lamentó el improvisar la venta de todos los días en las calles y banquetas del centro de la ciudad, «aún teniendo un verdadero mercado que puede ser de mucha utilidad, con espacios donde los vehículos que surten los productos, se pueden establecer con mejor facilidad y sin provocar problemas viales».

Insistió que el verdadero mercado «en donde vemos que siempre está abandonado y en el que hay almacenes de tambos de basura. Es un lugar en donde no llega ningún funcionario».

Consideró que las estrategias que se han implementado hasta ahora para la reubicación de los comerciantes han sido erróneas, no solo para los comerciantes locales, sino también para los que llegan de diversas comunidades con productos de la canasta básica.

Puntualizó que el actual alcalde, el priista, Julio Gamba Altuzar, prometió en su campaña de proselitismo, hace ya un año, que de llegar al cargo encabezaría el rescate de Tuxtla Chico y que por eso esperan que cumpla su palabra y no quede en más de lo mismo. EL ORBE / JC