Necesario Aplicar Estado de Derecho Ante el Arribo de Delincuentes: Frente Cívico

* Se Deben Adoptar Medidas Como en El Salvador

Tapachula, Chiapas; 09 de abril del 2022.- «El estado de derecho que está aplicando el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en contra de la delincuencia organizada de ese país, es aplaudible porque antepone la seguridad y la paz de la población, así como la gobernabilidad; es decir, aplica la ley y no los abrazos»

Así lo dio a conocer en entrevista con el rotativo EL ORBE, Pedro Pablo Scott Ramos, presidente del Frente Cívico Popular en el Soconusco, quien también reconoció que esas acciones policíacas y militares en esa nación centroamericana trae consecuencias negativas para la frontera Sur de Chiapas, ya que los delincuentes conocidos como Maras Salvatruchas, optan por refugiarse en otros lugares para huir del régimen salvadoreño, y para ello encuentran el campo propicio en Tapachula.

Recordó que ese país está tan cerca de México que, en este caso, a los delincuentes nada les cuesta trasladarse a la región Soconusco, en Chiapas, para delinquir y aprovecharse que en este lugar las autoridades no aplican el estado de derecho, sino el consentimiento a la ilegalidad, como el dejar abierta la frontera al paso libre de indocumentados.

Añadió que esta situación constituye un grave problema, ya que estos delincuentes en potencia al llegar a Tapachula, es obvio que van a dedicarse a robar, violar, asaltar, incluso a asesinar cuando alguien no se presta a sus extorsiones, como son los casos del llamado “cobro de piso”.

Asimismo, que la posible llegada masiva de maras en la ciudad, es un problema serio, ya que la población entra en un clima de inseguridad, de desconfianza, ante el temor de que puede ser víctima de estos bandidos que no se tientan el alma para hacerles daños a las personas.

Abundó que el pánico entre la población es justificado, «ya que de nada sirve que haya una oficina de Derechos Humanos y que ésta solo sirve para proteger a los maleantes y no a la ciudadanía en general como debería de ser».

Respecto al llamado “cobro de piso”, afirmó que «esa situación causa incertidumbre, ya que frena las inversiones de todo tipo y con ello, la economía regional se viene a pique, sobre todo cuando se nota que las autoridades se muestran indiferentes para atender este delicado asunto».

De igual forma, que la presencia de esos delincuentes y de los indocumentados en la ciudad, frenan también la llegada de turistas, especialmente el centroamericano que arriban para dejar divisas a través de sus compras, de su alojamiento y del consumo, y que la ausencia de los visitantes afecta directamente el crecimiento económico de la región. EL ORBE / Nelson Bautista