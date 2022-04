Realizan Certamen “Miss Piel Dorada Internacional” en Tapachula

* El 16 de Abril Será la Coronación en Playa Linda.

Tapachula, Chiapas; 11 de Abril de 2022.- Desde hace 27 años, pero de manera oficial desde hace 25 años porque se detuvo dos años por la pandemia, se está realizando el certamen Miss Piel Dorada Internacional en Tapachula y sus alrededores, como Playa Linda, manifestó la presidente y directora del evento, Josefina León Duque.

Al ser entrevistada por rotativo EL ORBE, la organizadora principal de este certamen comentó que durante todos esos años, se ha estado promocionando a la Ciudad de Tapachula.

Señaló que se trata de un evento turístico cultural, de intercambios culturales entre los países hermanos, en el cual no solo se muestra la belleza de la mujer, sino también la belleza de los sitios turísticos de cada uno de los países y de México, de Tapachula.

Añadió que como parte del programa, este martes 12 habrá una pasarela muy importante en Plaza Galerías a las 5 de la tarde, donde las chicas van a modelar diseños creados por los negocios de las plazas, pero también van a modelar un traje reciclado donde ellas mismas fueron las diseñadoras, con el apoyo de diseñadores internacionales, con un mensaje importante: que ya no se contamine más el planeta.

“Estamos con un peligro tremendo que es el PET, que es el plástico que está acabando con toda la naturaleza, sobre todo por la contaminación de los manglares en la laguna de Pozuelos y en los manglares y playas de la región”, señaló.

Agregó que durante los espacios, habrá siempre una invitación para que ya no se contamine más el planeta.

Por otro lado, dijo que dentro de los recorridos que harán las participantes, están: Ruta del Café y Ruta Pozuelos. Asimismo, dijo que el 16 será la coronación en el Centro de Convenciones de Playa Linda a las 7 de la noche.

En este certamen están participando chicas representantes de Panamá, Venezuela, Perú, República Dominicana, Paraguay, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Colombia, México, Chile y Bolivia. EL ORBE/Nelson Bautista