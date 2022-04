Vecinos de la Colonia Las Vegas Exigen Reubicar Oficinas del INM

* Por mal Comportamiento de Migrantes.

Tapachula, Chiapas; 19 de abril del 2022.- Vecinos de la colonia Solidaridad las vegas, ya no aguantan la llegada de miles de migrantes a las oficinas de regularización migratoria ubicada al sur de este municipio, donde en fechas pasadas, se registraron, bloqueos de calles, enfrentamientos, destrozos de las oficinas y vandalismo en los alrededores de esa demarcación.

Emilio Alfonso Medina, habitante de ese sector poblacional, declaró a EL ORBE que los migrantes están pisoteando las leyes de México.

La queja de los vecinos es la apertura de la puerta trasera de las oficinas migratorias que colinda con sus viviendas “Todas las personas se estaban viniendo para este sector, porque el problema es que atendían a unos allá en la avenida principal y se enojaban, se registraban enfrentamiento a golpes y pedradas”.

Don Emilio es una persona de la tercera edad, que todos los días tiene que sortear las protestas y agresiones que los extranjeros generan para presionar que el gobierno les entre visas por razones humanitarias.

“En realidad es un problema demasiado serio, porque nunca se había suscitado problemas, hasta que llegaron miles de extranjeros de todas las nacionalidades.

Indicó que, desde hace 21 años, que se fundó esa colonia y no se tenía esa oficina de Migración, no había problemas, pero que ahora hay grandes afectaciones por esas instalaciones.

“Son tres puertas que abrieron indebidamente en algunos días atrás, se reunían hasta mil en unas horas donde realizaban quiebra de vidrios de autos, llantas”, explicó. EL ORBE / M. Blanco