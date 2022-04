Cada Niño con Cáncer en Chiapas Requiere de 200 Unidades de Sangre

*Exhortan a Participar en Campaña de Donación.

Tapachula, Chiapas; 24 de Abril del 2022.- «Se tiene estimado que cada niño que lleva un tratamiento oncológico en Chiapas ocupa alrededor de 200 unidades de sangre durante ese proceso», reveló Rosa María Rivera Figueroa, titular del módulo de sangrado y de la promoción y donación altruista en el Hospital Regional de Tapachula.

En entrevista para rotativo EL ORBE, dijo que cada vez que ingresa un menor de edad para su tratamiento necesita de entre 5 y 10 transfusiones, sobre todo plaquetas, por eso es sumamente importante que la población se sume a los esfuerzos por salvar la vida de los niños con esos padecimientos.

Según sus estadísticas, Chiapas ocupa el segundo lugar en cáncer infantil, por eso se ven en la necesidad de realizar campañas de donación de sangre a lo largo del año, que para este año se tienen contemplado sean cinco.

La primera de ellas se llevará a cabo este 29 y 30 de Abril, o sea, durante el fin de semana, considerando que el mejor regalo en el Día del Niño es la vida misma.

Aclaró que el vital líquido no solo se ocupa en los casos oncológicos, sino en pequeños que llegan traumatizados por accidentes, mujeres en etapas críticas y embarazadas, aunque el objetivo prioritario es la atención del cáncer infantil.

Recodó que antes de la llegada de la pandemia se realizaban dos campañas de donación al año, en la que participaban maestros y alumnos de diversas escuelas, en las que se lograba recolectar hasta 80 unidades anuales, pero la presencia del Covid-19 paralizó todas esas actividades.

El año pasado retomaron las acciones por la urgencia, pero que solo captaron de entre 5 y diez unidades en cada una de las campañas, lo que no alcanza ni para un niño en ese periodo.

Comentó que, aquellos que quieran y puedan donar tienen que ser mayores de edad de entre 18 y 65 años de edad, contar con una identificación oficial vigente, no haber ingerido bebidas embriagantes 72 horas antes, no tener caries profundas, no estar embarazada ni estar lactando, no haber tenido más de tres embarazos, entre otros.

La meta es recaudar la mayor cantidad posible para buscar que nuevamente el Hospital de Tapachula recupere la certificación de Banco de Sangre, como la tuvo antes, y para ello hay que demostrarlo Centro Nacional de Transfusiones (CNT).

Aprovechó para dejar en claro que la sangre no se vende. La condición es que todo aquel que la requiera y la solicite, se tiene que comprometer a llevar a familiares o amigos para donar y reponer lo que recibió, para que le sirva alguien más

Afirmó que ese nosocomio debería de contar con al menos diez unidades disponibles de manera permanente, pero que ha llegado momento que solo cuentan con una sola de cada tipo. EL ORBE / JC