Atiende Cruz Roja Hasta 5 Accidentes Diarios

* Incidencias Crecieron 20 por Ciento.

Tapachula, Chiapas; 24 de abril del 2022.- Las atenciones de auxilio que presta la Cruz Roja de Tapachula a personas lesionadas en choques de tránsito, derrapes de motocicletas, por riñas callejeras o entre las mismas familias, se incrementaron en los últimos días, ya que son entre cuatro a cinco socorros los que se realizan al día.

En entrevista con el rotativo EL ORBE, Eduardo Alfaro Gómez, coordinador local de Socorro de la Benemérita, manifestó que, al concluir las vacaciones por la Semana Santa, los casos más frecuentes son de personas lesionadas por arma blanca (machete, cuchillo o navaja) y armas de fuego, incidencias que crecieron en un 20 por ciento.

Recomendó que ahora que ya está presente la temporada de lluvias, los conductores deben transitar con precaución, ya que hay algunos puntos de las calles donde existen hoyancos o baches, y con las lluvias no se advierten y caen en ellos, provocando accidentes que muchas veces dejan lesionados.

Agregó que otro factor que da motivo a que se sufran percances es cuando los conductores de vehículos e incluso motociclistas, van manejando y llevan el celular en la mano y en plena conversación.

Por otro lado comentó que uno de los principios en que se basa el servicio en Cruz Roja, es que cuando atienden a personas no importa su origen.

Es decir, puede tratarse de algún ciudadano mexicano o también de un migrante, sobre todo ahora que en Tapachula hay miles de ellos, quienes, por ciento, solicitan frecuentemente atención a mujeres embarazadas en ocasión de partos.

Agregó que aparte de los servicios a personas accidentadas, también atienden a pacientes clínicos, o con enfermedades crónicas degenerativas, como son los casos de diabetes, hipertensión, descompensados o que no llevan un buen control en su tratamiento.

Recomendó que para evitar accidentes o problemas mayores, todos los conductores de vehículos, bien sean éstos de dos, cuatro ruedas o más, deben tener mucha precaución, no manejar con exceso de velocidad, y respetar siempre los límites establecidos. EL ORBE / Nelson Bautista