Urge Sellar la Frontera con Guatemala Para Detener Arribo de Maras e Ilegales

* Se Debe Considerar Como Tema de Seguridad Nacional.

Tapachula, Chiapas; 29 de Abril del 2022.- Las acciones en contra de los delincuentes denominados “maras”, que está llevando a cabo el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, han sido aplaudidos en Chiapas, ya que las actividades ilícitas de esos delincuentes siempre ha repercutido en la región del Soconusco.

De esa forma se expresó, Eduardo Evaristo Ángeles Arenas, del Bloque Social Izquierda Nacional Ciudadana, quien añadió que cada vez que esas bandas tienen problemas en su país, de inmediato huyen y el lugar preferido para refugiarse es Tapachula, donde reinician sus operaciones.

En entrevista para EL ORBE, manifestó que no solo huyen a territorio mexicano, sino que al llegar a Tapachula se cobran venganzas entre ellos mismos, en enfrentamientos sangrientos, además de las acciones delincuenciales que realizan y que mantienen en constante preocupación a los habitantes del Soconusco.

Añadió que otro rubro en el que están inmiscuidos ese tipo de centroamericanos es en el tráfico de estupefacientes, con el que también causan daños a la población, y en especial cuando tratan de involucrar a los jóvenes de esta región.

Es conveniente que las autoridades de los tres niveles de Gobierno, dijo, de manera coordinada atiendan este problema, y no permitan que esos grupos hagan de las suyas y tomen a Tapachula como su centro de operaciones, pues de lo contrario la tranquilidad se va a ver colapsada y la inseguridad crecerá aún más

Consideró que la frontera de México con Guatemala es muy frágil, «porque está totalmente abierta y en la que el que no quiere, no entra. Por lo tanto, es fácil que los maras ingresen a este país y por ello se requieren acciones para que los malhechores no tomen como refugio a Tapachula y lugares

Recalcó que esa preocupación de la sociedad por la presencia de los maras en Tapachula, debe ser valorada por las autoridades, y considerada de seguridad nacional. EL ORBE / Nelson Bautista