Jóvenes Abandonan el Campo Chiapaneco por Falta de Apoyos

* Cultivos Disminuyen 40%.

Tapachula, Chiapas; 29 de Abril del 2022.- «Desde el 2018 ya se preveía una situación preocupante y marcada por la grave crisis que se vislumbraba para el campo y por la migración de los jóvenes campesinos con destino al norte del país, lo que finalmente se confirmó».

Así lo dio a conocer, Isaí García Trujillo, presidente de la organización Santa Rosario del Campo, quien consideró que ese éxodo juvenil es, a la fecha, como del 30 por ciento del total de pobladores en esa edad, de la que dijo, es por falta de oportunidades y al abandono total en el que el Gobierno Federal tiene al campo.

La exportación de campesinos chiapanecos hacia otra regiones ha afectado seriamente a la entidad, sobre todo a los cafeticultores, ya que ellos representaban la mano de obra con la que se cosechaba el grano, y al no existir ahora esa posibilidad, es una de las partes que ha contribuido al desplome en el campo y que lacera la economía familiar de los que menos tienen, sostuvo.

Consideró que, antes que se recrudezca, es necesario que las autoridades de los tres niveles de Gobierno pongan atención a ese escenario, porque el problema puede ser aún peor.

Insistió en que los jóvenes hacen falta en las labores culturales, que es la fase previa, y en la cosecha o, «porque si no hay, entonces la mano de obra se encarece en la contratación de otras personas».

Dijo que si hubiera una política congruente hacia la atención al campo, no se tendría este tipo de situaciones en las comunidades que producen el alimento que consume el país.

Expresó que la falta de mano de obra, más otros aspectos dl tipo ambiental, han provocado una pérdida de alrededor de un 40 por ciento en términos reales de la producción en los últimos cuatro años.

Por eso insistió que es necesario impulsar la integración de una serie de estrategias orientadas a frenar la migración de jóvenes, el rescate al campo y en hacer competitivos los cultivos. EL ORBE / Nelson Bautista