Venta de Mochilas Escolares Apenas Alcanza un 30%

* A Pesar que las Clases se han Reiniciado.

Tapachula, Chiapas; 02 de mayo del 2022.- La venta de mochilas escolares en la ciudad se ha desplomado por completo, al grado de que en las tiendas para su venta apenas las pueden comercializar y a veces ninguna por día, lo que tiene en una situación crítica a los comerciantes.

En entrevista con el rotativo EL ORBE, así lo declaró, Uber Velázquez, dueño de un local en el centro de la ciudad, quien aseguró que antes de la pandemia del coronavirus, vendían entre 10 a 12 mochilas diarias, y que hoy en día, todo eso ya se acabó porque la gente no tiene dinero para adquirirlas, y apenas alcanzan a vender un 30 por ciento.

Agregó que, con la entrada de las clases presenciales en las escuelas, pensaron que todo iba a cambiar, y que iba a mejorar la situación. Sin embargo, la educación en las aulas ya empezaron y no hay ventas, es decir, todo sigue igual, lo que los ha llevado a una total crisis económica en general.

Añadió que el problema es que quienes todavía quedan en ese comercio, tienen que pagar renta de locales, energía eléctrica, impuestos y si tienen empleados, también hay que pagarles sus salarios, además de otros gastos.

Comentó que debido a las alzas en todos los productos, las mochilas no fueron la excepción y ahora, los proveedores les siguen surtiendo, pero a costos muy altos, y que eso los obliga a incrementar también, aunque esta medida afecta mucho, ya que al ser más caras, los clientes dejan de comprarlas. EL ORBE / Nelson Bautista