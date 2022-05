Presencia de Indocumentados Provoca Afectaciones del 60 % en el Comercio

* Señalan Empresarios de Tapachula.

Tapachula, Chiapas; 06 de mayo del 2022.- El temor que tiene la población local y visitantes de ir al centro de la ciudad es evidente, por la presencia de indocumentados, ya que consideran que pueden ser asaltados o sufrir actos de violencia, como los que han ocurrido en os últimos meses en la localidad.

Así lo aseguró en entrevista para EL ORBE Enrique Morales, empresario del centro de la ciudad, quien aseguró que ese fenómeno migratorio afecta en un 60 por ciento al comercio en general de Tapachula y de los municipios aledaños, porque los consumidores no van en donde estén grupos de migrantes.

Agregó que el peligro acecha no solo en el centro, sino en todas las colonias de la periferia por donde esos extranjeros ocupan casas en renta, supuestamente mientras les entregan sus documentos de libre tránsito por el país.

Ante esa situación, según su opinión, lo mejor sería que las autoridades no esperen más y que de inmediato les dé respuestas a sus solicitudes, para que toda esa gente se vaya a otra parte.

Por otro lado, comentó que esta situación no solo da mal aspecto, sino que afecta también al turismo, ya que gente de Guatemala que normalmente visitaba a Tapachula, hoy ya no lo hace precisamente para no convertirse en las víctimas. EL ORBE / Nelson Bautista