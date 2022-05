Colonos de El Rosario Padecen por la Falta de Alumbrado Público

* Autoridades no han Escuchado Peticiones.

Tapachula, Chiapas; 10 de mayo del 2022.- Independientemente de otros problemas y rezagos, los habitantes de la colonia El Rosario están padeciendo la falta de alumbrado público, ya que el 75 por ciento de la población no cuenta con ese importante servicio y como consecuencia, la inseguridad se ha apoderado de ese lugar.

Así lo denunció Ubidelmino Zenteno Velázquez, habitante del lugar, quien agregó que a pesar que la colonia está ubicada muy cerca de la ciudad de Tapachula, las autoridades no los han atendido y de momento solo la calle principal tiene funcionando algunas lámparas, pero el resto de andadores y otras calles no cuentan ni siquiera con la red.

Añadió el entrevistado que la iluminación es importante, ya que en esa colonia han visto a muchos jóvenes merodeando las casas, y por falta del alumbrado público, no pueden ver si son vecinos o son de otro lugar, y temen por su seguridad ya que no se sabe si andan armados o cuál es el propósito de andar hurgando.

Manifestó también que a la fecha no cuentan con ningún apoyo por parte de la policía municipal, ya que si hubiera rondines por parte de las patrullas, los delincuentes huirían de ese lugar y tendrían que buscar por otro lado para cometer sus fechorías.

Recalcó que el deseo de los colonos es que las autoridades del ayuntamiento los visiten para que se cercioren plenamente de las carencias que tienen, y que ojalá los apoyen con el alumbrado público.

Dijo por último que en la colonia El Rosario viven más de 250 familias, más otro centenar que tienen predios y que de un momento a otro se van a vivir a ese lugar, por lo tanto, requieren del servicio para que esa comunidad esté segura. EL ORBE / Nelson Bautista