Señalan que Jurisdicción ha Otorgado Permisos Para Apertura de más Antros en Tapachula

* Exigen Operativos Para Clausurarlos.

Tapachula, Chiapas; 15 de Mayo del 2022.- “Vemos con tristeza y preocupación que la Jurisdicción Sanitaria VII, ha sido notorio hasta la saciedad que ha otorgado con mayor volumen los permisos para la instalación de bares y cantinas, además de los llamados giros negros».

Así lo denunció, Eduardo Evaristo Ángeles Arenas, del Consejo Político del Bloque Social de Izquierda Nacional Ciudadana, quien aseguró que también pareciera que esa dependencia no le da seguimiento a las denuncias, porque aparte de los negocios que ya consiguieron permisos, hay muchos que funcionan clandestinamente.

«Sería saludable que el titular de esa área de salud aclare cómo funcionan todos los negocios de bares y cantinas en la Ciudad de Tapachula, si cuentan con permisos, o cuáles son clandestinos, porque se especula que muchos de ellos lograron ser aceptados mediante arreglos ‘en lo oscurito’”, señaló.

Asimismo, que las autoridades deben ser claras con la sociedad, y que se informe sobre las inspecciones que supuestamente hacen a esos negocios con venta de bebidas embriagantes, ya que muchos de ellos no respetan los horarios establecidos.

Han visto que en muchos de esos negocios permiten la entrada a menores de edad, ya sean hombres o mujeres, alterando la disposición de la ley, y por lo tanto, esos negocios deben ser clausurados o que se les retire la licencia respectiva, si es que las tienen, indicó.

Por otro lado, manifestó que debido a que no hay vigilancia por parte de la autoridad, en esos negocios ocurren fuertes discusiones entre parroquianos, e incluso, llegan a los golpes y no ha faltado que hasta haya heridos, alterando la paz y tranquilidad de quienes viven cerca de esos negocios.

Por último, dijo que se debe vigilar más de cerca esos negocios, pues se ha dado casos en que las bebidas están adulteradas y que el daño a la salud es mucho mayor. EL ORBE / Nelson Bautista