Sector Empresarial en la Frontera Sur Sufre Grave Retroceso Económico

* Debido a la Pandemia y Arribo de Migrantes.

Tapachula, Chiapas; 17 de mayo del 2022.- Cuando todos pensaron que a partir de Semana Santa habría un repunte o la reactivación del sector hotelero en la ciudad, fue todo lo contrario e incluso, no solo siguió igual, sino hasta registró una caída importante de al menos un 30 por ciento.

Así lo dio a conocer, Alejandro García Ruiz, miembro de la Asociación de Hoteles y Moteles de la Frontera Sur, y de la Cámara Nacional de Comercio de Tapachula, quien aseguró que el número de visitas que tuvieron, al menos en su empresa, no correspondió a lo que esperaban, es más, la propia Semana Mayor acusó números rojos.

En entrevista para el rotativo EL ORBE añadió que, a pesar de que algunos empresarios han hecho esfuerzos por reactivar la economía, la situación ha empeorado ya que ni siquiera alcanzan los mismos números que tenían días antes de Semana Santa. “Es una situación muy lamentable la que estamos sufriendo en el sector hotelero”, manifestó.

Asimismo, reconoció que los hoteles que se ubican en el centro de la ciudad, tienen la ventaja de que son más buscados por el turismo guatemalteco, porque encuentran mayor seguridad en ellos y las tiendas están a unos pasos de su habitación.

Asimismo, consideró que hace falta más trabajo por parte de los tres niveles de gobierno y de la misma iniciativa privada, para promocionar en puntos estratégicos de Guatemala los servicios turísticos que se ofrecen en Tapachula, así como las bondades de entretenimiento que pueden encontrar en esta ciudad.

Insistió que los cuerpos policíacos y de otras dependencias federales que tienen qué ver con el acceso de turistas, deben considerar el trato hacia los visitantes, toda vez que son divisas importantes las que dejan, no solo en el sector hotelero, sino también en prestadores de servicios y a toda la sociedad en general. EL ORBE / Nelson Bautista