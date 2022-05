Alumnos y Padres de Familia de las Prepas 2 y 3 Tomaron Instalaciones de la Unidad Administrativa

* Ante la Falta de Atención de sus Demandas.

Tapachula, Chiapas; 17 de mayo del 2022.- Ante la falta de respuestas por parte de la Secretaría de Educación, por segundo día consecutivo los padres de familia de las escuelas preparatorias 2 y 3 de Tapachula tomaron las instalaciones de la Unidad Administrativa, ubicada al sur de la ciudad, y adelantaron que mantendrán esa postura hasta que sean atendidas sus demandas.

Humberto Ruiz Sánchez, presidente del Comité de Padres de Familia, de la Prepa No. 3, dio a conocer en entrevista para el rotativo EL ORBE que quieren que la titular de la dependencia, Rosa Aidé Domínguez Ochoa, «así como ha tenido tiempo para asistir a algunos eventos de graduación en Tapachula, pues también que acuda a resolver los problemas de las preparatorias».

Explicó que todos la problemática que tienen han sido generados por el director de Educación Media, Rafael Ovilla Álvarez, «quien trata de imponer a directores que ni siquiera cuentan con el perfil ni tienen la capacidad para ocupar esos cargos, así como sucedió el año pasado en Las Margaritas».

Informó que en la Prepa No. 2, también trató de imponer a un director, el mismo que es repudiado por la comunidad estudiantil y por los padres de familia.

Según su opinión, «Rafael Ovilla tiene fama de crear problemas, como cuando ordenó la retención de salarios a los docentes de Telebachillerato Comunitario (TBC), o lo ocurrido en contra de la Preparatoria Militarizada Mixta de Berriozábal “Ángel Albino Corzo”, entre otros,

Reiteró que el deseo de los padres de familia es que ya se normalicen las clases presenciales en esas escuelas y se cedan las intenciones de imponer a directores.

Dentro del pliego de peticiones está que se obligue a decenas de maestros que aún no se presentan a dar sus clases presenciales; que sigan en el cargo lo directores actuales, porque un cambio ahora podría afectar a los alumnos por la firma de los certificados.

Así también, que les regresen los varios millones de pesos que tenían en cuentas bancarias los padres de familia con sus aportaciones y que aseguran se han adueñado los actuales funcionarios. EL ORBE / Nelson Bautista