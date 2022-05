EEUU “Investiga” Tráfico de Indocumentados en la Frontera Sur

Tapachula, Chiapas; 17 de mayo del 2022.- Funcionarios de la US Customs And Border Protection (CBP) del gobierno de los Estados Unidos iniciaron este martes un recorrido por la frontera sur de Chiapas, además de diversos puntos de Guatemala y Belice, como parte de una investigación confidencial relacionada a los flujos migratorios, los puntos de internación informales y el tráfico de seres humanos.

Se estima que esto es parte de los acuerdos sostenidos en la reunión virtual que sostuvieron hace algunos los gobiernos de México y Estados Unidos, en donde trascendió se tocaron diversos temas, incluidos los de migración, seguridad, energía y cooperación económica.

El encuentro, según confirmaron fuentes oficiales, tuvo el objetivo de preparar una estrategia común sobre cómo se pueden liderar iniciativas prioritarias para la región, que a su vez se pretenden presentar en la Cumbre de las Américas que se celebrará en junio en Los Ángeles.

Ante la mirada incrédula de unos 500 balseros y de las propias autoridades locales, los funcionarios de la CBP recorrieron la ribera del rio Suchiate, que sirve de referencia limítrofe entre Guatemala y México, en la que recabó información para diseñar las estrategias que sean necesarias para la contención de los éxodos de migrantes.

Un reporte de las conclusiones del día establece que «hay supuestos defensores sociales que utilizan a los migrantes más pobres y que no tienen para pagar transportes para realizar caravanas. Cuando logran conseguir los camiones, de inmediato presentan una lista de los que ya pagaron y que no caminaron para ser trasladados al norte».

Asimismo, que » en la costa de Chiapas y Frontera con Guatemala operan presuntos promotores de caravanas y supuestos traficantes de seres humanos y que por ello se deben profundizar las investigaciones y fincar responsabilidades»

Se desconoce si en esas indagatorias se está incluyendo la presunta participación de funcionarios, luego de que en los últimos días han sido detenidos varios tráileres cargados de indocumentados en diversos puntos del territorio mexicano, de lo cual han abierto varias carpetas de investigación las autoridades mexicanas.

Ahora se busca tener las evidencias de la forma en que fueron utilizados los migrantes para participar en las caravanas y llevar a personas que pagan el traslado, sin ser detenidos por nadie

Al final del día se informó que los funcionarios norteamericanos llevan todo tipo de información para continuar con las investigaciones que permitan esclarecer lo relacionado al tráfico de migrantes que opera desde El Salvador, Honduras, Nicaragua, Guatemala y México.

Se espera que, al concluir este proceso, se pueda precisar cómo miles de «migrantes fantasmas», esos que las autoridades no pueden ver cómo pasan todos los días, llegan hasta los límites de México con Estados Unidos. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello