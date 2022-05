Más del 60% de Familias de la Región Prefieren la Cremación de sus Difuntos

* Por Falta de Espacios en Panteones.

Tapachula, Chiapas; 17 de mayo del 2022.- La demanda del servicio de cremación ha crecido demasiado en los últimos dos años. Muchas personas lo prefieren por lo práctico y otras por lo económico también, y por la falta de espacios en los cementerios públicos, reveló, Moisés Tolentino Pérez, gerente comercial del Consorcio Funerario Bravo, con sede en la ciudad.

En entrevista para el rotativo EL ORBE indicó que ahora los dolientes prefieren velar a sus difuntos 4 o 5 horas y autorizar la cremación, reciben los restos en una urna, y después deciden realizar si colocarla en algún altar en casa o la llevan hacia alguna cripta.

De acuerdo a sus estadísticas, en la actualidad 6 de cada 10 familias están optando por la cremación de sus difuntos, y el resto en la inhumación.

Luego abordó sobre la importancia de la previsión funeraria, y por ello dijo que en México el porcentaje es muy bajo, incluso por debajo del cuatro por ciento a nivel nacional.

«Uno de los motivos es por la falta de cultura. El mexicano es muy conocido en Latinoamérica porque veneramos a la muerte, el festejo del Día de Muertos, pero en previsión funeraria realmente estamos muy bajos», abundó.

Justificó esa postura popular al señalar que «nadie está pensando en morirse y tampoco que suceda, pero si algo seguro tenemos en la vida, es la muerte. Estamos trabajando en esa parte, de que la gente conozca el servicio de provisión, y que también sepa que lo puede adquirir con 10 pesos al día»

Por otra parte reconoció que hay funerarias «fantasmas» que no están registradas, qué no tienen los permisos o no la infraestructura que ofrecen.

Con la situación de la pandemia en México, afirmó que hubo un pequeño incremento en la solicitud de la previsión funeraria, luego de que pasó del 3.4 por ciento al 4, a nivel nacional.

También precisó que en la actualidad ya no tienen registros de muertes por Covid-19, y que ahora son por causas naturales, paros cardíacos, diversos tipos de enfermedades y algunas muertes accidentales. EL ORBE / JC