Desplazamiento de Mano de Obra Extranjera Perjudica al 80% de Obreros en la Región

* Contratistas Prefieren Trabajar con Foráneos.

Tapachula, Chiapas; 18 de mayo del 2022.- La mano de obra mexicana en el rubro de la construcción ha sido totalmente desplazada por los migrantes en esta ciudad, ya que para los contratistas les resulta más barato utilizar gente extranjera a la que no le da ninguna prestación social y que, incluso, les paga ,muy poco.

Así lo denunció en entrevista con el rotativo EL ORBE, Teodoro Vázquez Castillo, secretario general del Federación Obrera Revolucionaria del estado de Chiapas (COR), quien aseguró que de nada sirve que haya obras en Tapachula, si los contratistas prefieren la mano de obra migrante y no la local.

Detalló que hay muchos indocumentados en Tapachula y por eso, para las empresas es más fácil ocupar a esta gente en lugar de darle empleo a los chiapanecos, ya que éstos tienen actualizado su tabulador y por lo tanto se les tiene que pagar de acuerdo a lo que estipula la ley.

Agregó que ese desplazamiento les ha perjudicado como en un 80 por ciento, y que por eso algunos albañiles prefieren agarrar obritas particulares, «porque, además, en las obras del gobierno, quieren pagarles demasiado barato el metraje y sin ninguna prestación social que consideran es un derecho laboral».

Añadió que los mexicanos a veces tienen que exigir que les respeten sus derechos laborales. En cambio, a los migrantes no les dan ninguna prestación y los tienen laborando muchas horas del día, «total, no tienen a dónde ir a quejarse porque si lo intentan, en ese momento les quitan el trabajo».

Lamentó que el gobierno e incluso algunas empresas particulares, no buscan calidad, sino que la obra salga barata (aunque al poco tiempo ya no sirva), y que por eso los contratistas se van a la mano de obra generada por migrantes. EL ORBE / Nelson Bautista