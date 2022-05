Se Cumplen 4 Días de Permanecer Tomadas las Instalaciones de la Unidad Administrativa

* Autoridades de Educación no Atienden Problemática.

Tapachula, Chiapas; 19 de mayo del 2022.- Por cuarto día consecutivo, los padres de familia y los alumnos de Escuelas Preparatorias No. 2 de Tapachula, mantienen tomadas las instalaciones de la Unidad Administrativa, al sur de la ciudad, en virtud de que todavía no les dan respuesta a las peticiones que en su momento dieron a conocer y, en lugar de ello, la Secretaría de Educación guarda silencio. .

Carlos Martínez Torres, secretario del Comité de Padres de Familia de la Preparatoria No. 2, dio a conocer en entrevista para el rotativo EL ORBE que firmaron una minuta con representantes de las autoridades en el sentido de que ya les iban a resolver-. Sin embargo, ya van cuatro días de esa promesa y hasta el momento no hay solución.

Reiteró que las peticiones son claras: Que todo el personal docente acuda a dar clases presenciales, porque desde marzo se tomó el acuerdo y es hora de que más de la mitad de los maestros no cumplen con esa obligación.

Asimismo, que deben regresar a sus labores los empleados administrativos, ya que se requieren que elaboren documentos de los alumnos que ya concluyen su ciclo, y por ahora no hay quien atienda en esas oficinas.

En torno a los docentes, recalcó que algunos de ellos dijeron que estaban dando clases en línea, pero que eso no es cierto, ya que la mayoría de los alumnos no tienen internet en sus casas y por lo tanto, las virtuales no funcionan.

Adelantó que sus manifestaciones van a continuar, hasta que personalmente la Secretaria de Educación, Rosa Aidé Domínguez Ochoa, se presente en Tapachula para resolver la problemática.

Dentro del pliego petitorio de las escuelas está también que se les devuelvan las cuentas bancarias por varios millones de pesos que se abrieron con recursos aportados por los padres de familia, pero que llegaron funcionarios de la actual administración y se las quedaron, sin saber en qué bolsillos fueron a parar. EL ORBE / Nelson Bautista