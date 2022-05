Señalan Productores de Cacao que Sufren la Peor Crisis de su Historia

* Plagas Causan Daños a los Cultivos.

Tapachula, Chiapas; 21 de mayo del 2022.- Productores de cacao de la región limítrofe con Guatemala señalan que están viviendo la peor crisis en su historia, ya que las plagas se han posesionado por completo de los árboles y el cambio climático también ha venido a causarles severos daños a los cultivos.

Así lo dio a conocer, Braulio Ramírez Vázquez, productor de ese fruto, quien está sufriendo en carne propia las afectaciones que a su juicio ascienden a más del 80 por ciento de la superficie cultivada, lo que también significa un duro golpe a la economía familiar, ya que dependen de lo que cosechan y venden.

Explicó que no han podido combatir al cien por ciento la plaga denominada monilia, la cual daña por dentro a la mazorca y echa a perder los granos del cacao. Aquí el problema ha sido porque los insumos han subido demasiado de precio y no tienen recursos para adquirirlos.

Detalló que también están enfrentando al problema del cambio climático que, aunque pareciera que es pasivo, resulta que las bajas temperaturas repentinas causan daños al fruto recién nacido, denominado “chilito”, el cual se pudre de inmediato.

Asimismo, que para aspirar a una buena producción, es necesario aplicar fertilizantes, pero no lo pueden hacer por el alto precio que tiene ese producto.

Dejó en claro que esa problemática no es exclusiva del cacao, ya que también los demás cultivos requieren fertilizantes, como el rambután, maíz, soya, banano, entre otros.

Manifestó que, en los sexenios pasados, había programas de apoyo para el campo y para la gente pobre, pero que desde hace cuatro años en que inició la actual administración federal, todo eso desapareció y por ello el campo se ha hundido en la pobreza extrema. EL ORBE / Nelson Bautista