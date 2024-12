Aviación Comercial Operará con Turbulencia Presupuestal en 2025

* Enfrentarán una Disminución de Pasajeros.

Ciudad de México; 28 de Diciembre.- La aviación comercial enfrenta varios retos el próximo 2025, entre los cuales destaca la falta de presupuesto para algunos aeropuertos que opera el gobierno federal y la disminución de pasajeros a causa del complejo escenario económico mundial, dijeron analistas a EL UNIVERSAL.

Para 2025, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), el más importante del país, no tiene asignado ningún presupuesto por parte del Gobierno Federal, pues se espera que opere con recursos propios y los excedentes del cobro de la Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA). Sin embargo, en 2024 recibió un presupuesto de mil 500 millones de Pesos.

En tanto, la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) recibirá un presupuesto de 634.8 millones de Pesos, es decir una reducción de 8.5% respecto a 2024, siendo la autoridad que regula toda la aviación comercial y a las líneas aéreas.

Pablo Casas Lías, director del Instituto Nacional de Investigaciones Jurídico Aeronáuticas (INIJA), dijo que la autoridad aeronáutica y algunos aeropuertos regionales y estatales no tienen el presupuesto suficiente para operar en 2025, lo cual va a implicar grandes esfuerzos.

«El AICM tiene que ser más eficiente y maximizar el uso de su infraestructura con tecnología. El aeropuerto ya quiere incrementar sus operaciones aéreas por hora y debe darle prioridad al incremento sustantivo de estas operaciones que, de alguna manera, le permitan maximizar su infraestructura», manifestó.

«Cuando un aeropuerto ya no puede crecer en espacio físico, puede hacerlo centrando su atención en el pasaje a través de tecnología. Se necesita inversión en reconocimiento biométrico y check in para que los pasajeros puedan sacar su pase de abordar sin hacer filas. Todo esto te permite maximizar un aeropuerto cuando ya no puedes crecer en el espacio físico», añadió.

En el caso de los aeropuertos regionales operados por las secretarías de Marina y de la Defensa, Casas Lías consideró que deben buscar otros destinos interesantes para las aerolíneas, sobre todo las internacionales.

El directivo agregó que la AFAC y Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano también requieren más personal de diferentes especialidades, con buenos sueldos, pues varios se están jubilando y ambas instituciones se enfrentan al cambio generacional.

En cuanto a Mexicana de Aviación, detalló que la aerolínea tiene una reducción de 25% en su presupuesto para 2025, por lo que probablemente seguirá operando con los mismos tres aviones y subsidiada por el gobierno, ya que no le cuesta nada volar desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), donde no le cobran servicios aeroportuarios ni comerciales.

Más tráfico aéreo.

En 2024 el tráfico de pasajeros nacionales se vio afectado por la reducción de operaciones de Volaris y Viva Aerobus debido a la revisión de los motores Pratt & Whitney en algunos aviones Airbus, lo que dejó en tierra a más de 50 aeronaves en diferentes periodos.

Hasta octubre, los pasajeros nacionales disminuyeron 4%, según cifras de la AFAC, pero la revisión de los motores continuará en 2025.

Viva Aerobus enfrentó la falta de aeronaves por la revisión con la renta de aviones en otro país, incluyendo tripulación y pilotos, pero este esquema de arrendamiento resulta costoso e impacta en el precio del boleto.

En cuanto al tráfico aéreo internacional, la percepción de inseguridad en el país y el mayor atractivo de otros destinos en Europa y Asia ocasionaron hasta octubre una caída de 7% en el tráfico de pasajeros en Cancún; de 4% en Los Cabos; 15% en Culiacán, y 7.5% en Huatulco, revelan cifras de la AFAC. Sun