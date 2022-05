Urge Frenar la Impunidad en Tapachula Delincuentes Acechan a la Población

*Señala el Frente Cívico Popular.

Tapachula, Chiapas; 25 de mayo del 2022.- «A partir de hace cuatro años, el nivel de inseguridad ha crecido enormemente, lo que hace que la población viva con intranquilidad y esté siempre en alerta, porque los delincuentes andan por todas partes y en cualquier momento hacen de las suyas».

Así lo manifestó en entrevista para el rotativo EL ORBE, Pedro Pablo Scott Ramos, presidente del Frente Cívico Popular del Soconusco, quien aseguró que el crecimiento de la inseguridad se debe principalmente a la tibieza con que las actuales autoridades han tratado este asunto.

Agregó que se debería ser más participativos y atender a fondo las denuncias que caen en su ámbito, y no dejar pendiente nada, porque por eso es que las víctimas prefieren no denunciar ante una especie de solapamiento de las autoridades con los delincuentes.

Asimismo, que se conocen de muchos hechos delictivos y que por eso las autoridades deberían de atraer esas denuncias públicas y actuar de oficio, es decir, retomando esas denuncias para armar una investigación a fondo.

Señaló que los casos de hechos delictuosos no deben quedar impunes, porque es entonces cuando los delincuentes toman fuerza al ver que no les hacen nada, y aumentan su potencial delictivo.

Según su versión, el incremento de la inseguridad, robos, secuestros, asesinatos y otros delitos graves, como el «cobro de piso», se han disparado debido a la ineficacia de la actuación de la policía preventiva.

Pidió a los ciudadanos que se armen de valor y denuncien cualquier hecho delictuoso del que sea víctima y, si la autoridad no responde o deja libre a los delincuentes, pedir su remoción. EL ORBE / Nelson Bautista