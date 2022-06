Prepara Gobierno Federal Salida Masiva de Migrantes de Tapachula a 10 Estados

*Ante Próxima Visita de AMLO.

Tapachula, Chiapas; 01 de Junio del 2022.- El gobierno mexicano firmó este día un acuerdo con los representantes de los migrantes varados en la localidad, en el que se compromete a entregarles camiones de pasajeros y trasladarlos a diez estados de la República Mexicana, para continuar con sus procesos de legalización.

Esto a cambio de que no marchen en caravana este lunes 6 de junio, tal y como lo habían programado para que coincidiera con el inicio de la Cumbre de Las Américas, a celebrarse ese día en Los Ángeles, California.

Luis García Villagrán, director del Centro de Dignificación Humana (CDH) informó este día ante miles de indocumentados que se reunieron en el parque Bicentenario de la ciudad, que las autoridades pretenden que esa movilización oficial se efectúe antes de la llegada del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a la localidad, programada para el 8 de junio

Indicó que con ello podrían desarticular ese nuevo éxodo masivo que, a pesar de los acuerdos, mantiene vigente su salida de la ciudad para el lunes, si no se llegaran a cumplir los compromisos.

Según su versión, el operativo está listo y en cualquier momento podrían llevarse a los migrantes a los 10 Estados, con el objetivo de que realicen sus trámites migratorios.

Señaló que es la primera vez que el gobierno federal da una respuesta por escrito ante una movilidad humana, «porque nunca en la historia de las llamadas caravanas o marchas se hizo ante la movilidad humana».

«Lo único que sé, es que no quieren que marchemos el día 6 de junio, porque el 8 de junio viene Andrés Manuel López Obrador a Tapachula».

Además leyó un documento supuestamente del Instituto Nacional de Migración (INM) dónde aseguró se les informa que, ante la necesidad de atención de las personas migrantes y por razones humanitarias, serán enviados en autobuses a 10 estados».

Se cree que entre esas entidades pudieran estar Puebla, Morelos, Oaxaca, Jalisco, Michoacán, Estado de México, entre otros. EL ORBE / REDACCION