Director de Prepa 2 Culpa a Docentes y Padres de Familia de no Tener Clases

* Rechaza que se Haya Apropiado de Recursos de la Escuela.

Tapachula, Chiapas; 04 de Junio del 2022.- El nombramiento del nuevo director de la Escuela Preparatoria No. 2 “Eduardo Javier Albores González”, de la Ciudad de Tapachula, emana de una convocatoria del proceso de selección para la promoción de cargos de función en la educación media superior, que estuvo vigente a partir del 12 de Febrero del 2021, y que se publicó en su momento.

Con ello, el nuevo director de esa preparatoria, Miguel Ángel Montelongo Orella, negó públicamente que su llegada a esa institución fuera una imposición, tal como y lo han manifestado en los últimos mese por parte de los padres de familia esa institución, quienes se han manifestado de manera pública una y otra vez, y hasta han tomado instalaciones de Gobierno y se han enfrentado entre ellos mismos.

Acompañado de Viridiana Santizo Moreno, secretaria académica, y Cintya Aguilar Villafaña, jefa de Servicios Administrativos de esa escuela, el nuevo Director (al menos en teoría), convocó a los medios de comunicación para asegurar que su nombramiento está avalado por el cumplimiento de todos los requisitos.

Según su opinión, lo más urgente en este momento, es que los padres de familia que han tomado la escuela, permitan el regreso a clases presenciales a todos los demás docentes y al personal administrativo, para no seguir atrasando las actividades y principalmente, atender todo lo relacionado al ciclo escolar que ya está por concluir y que necesariamente tiene que hacerse en la institución.

Aclaró que el 2 de Enero del presente año, ya con el nombramiento como Director, intentó entrar a la escuela para ser presentado a la comunidad escolar, pero los docentes y padres de familia no le permitieron la entrada, por lo que decidieron retirarse para no hacer grande el conflicto.

Asimismo, que el 8 de Febrero le pidió a Viridiana Santizo y a Cintya Aguilar, que atendieran todo lo relativo al nuevo proceso escolar presencial, pero tampoco las dejaron entrar y hasta fueron corridas de la escuela.

Con relación a la cuenta bancaria, señalada que funcionarios de la Secretaría de Educación decomisaron a los padres de familia, aclaró no ser el titular de esos fondos y que no tiene ningún acceso a ella.

Por lo tanto, apuntó que los recursos -que se estima son millonarios- están intactos ya que no ha habido ningún movimiento, y esperarán a que se formalice la entrega-recepción para disponer de ella. EL ORBE / Nelson Bautista