A Punto de Quedar Incomunicados Habitantes de la Zona Alta de Tapachula

* Los Caminos Están Destrozados por las Lluvias.

Tapachula, Chiapas; 10 de Junio del 2022.- Habitantes de Fracción Las Palmas, en la zona alta de este municipio, señalan que requieren de atención inmediata debido a que la carretera principal está totalmente inservible, y eso les provoca muchos problemas cuando necesitan salir a la Ciudad, y a los jóvenes que van a las escuelas.

Lo anterior lo denunció a EL ORBE el presidente del Comisariado Ejidal de ese lugar, Eliseo Pérez Martínez, quien dijo que con el apoyo de los demás representantes de las comunidades Galeras, La Ceiba, Las Palmas y El Retiro, solicitaron ante las autoridades el arreglo ese camino, pero todavía no les resuelven.

Después de la solicitud que metieron al Ayuntamiento Municipal, una comitiva de ingenieros llegó por esos rumbos para levantar un estudio sobre qué es lo que se necesita, dijo.

Sin embargo, añadió que ya pasó mucho tiempo y la situación sigue igual o tal vez peor, porque ahora que ya está en todo su apogeo la temporada de lluvias, ese camino sigue deteriorándose, y las fuertes corrientes, al estar azolvadas las cunetas, suben a la carretera y arrastran todo el material que tiene, dejando unos grandes hoyancos y zanjas, lo que ya no permite el tránsito de vehículos.

Muchos padres de familia tienen a sus hijos que van a las escuelas al centro de Tapachula, o también se trasladan a trabajar muy temprano, pero el problema es al regreso, señaló, porque resulta que los choferes de las unidades colectivas que prestan el servicio de transporte ya no quieren subir a esa región por lo malo que está el camino, y los estudiantes no tienen cómo regresar a sus hogares.

Por esa situación, algunos jóvenes se animan a regresar caminando, pero eso es muy incómodo para ellos y un gran riesgo, porque en el camino les pueden salir delincuentes a su paso, indicó.

Recalcó que el estudio del arreglo del camino supuestamente ya está elaborado y únicamente faltaba el presupuesto, y por lo mismo siguen en espera de que se cumplan esos compromisos. EL ORBE / Nelson Bautista